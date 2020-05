Nova afera za Juve? Sumnjiva VAR snimka nestala iz arhive

Dvije godine nakon bitne utakmice Intera i Juventusa u kojem je 'stara dama' slavila 3-2, došlo je do spornog detalja - nestao je zvučni zapis VAR komunikacije između sudaca!

Sporna je bila situacija u prvmo poluvremenu u kojoj je Miralem Pjanić ostao nekažnjen nakon prekršaja na Interovom Rafinhi usprkos tomu što je Vecino ranije dobio izravan crveni karton za svoj prekršaj. Uz to, Pjanić je već otprije imao i žuti karton.

- Tražili smo audio i videodijaloge između VAR sobe i suca Orsata, ali smo materijal dobili tek na početku iduće sezone. Kad smo otvorili datoteku, sve je bilo tu osim jedne stvari koja nam je bila bitna, a to su razgovori Orsata i VAR sudaca koji su doveli do toga da Pjanić ostane na terenu. Razlog? Rekli su mi da nemaju taj dio - rekao je bivši tužitelj Talijanskog nogometnog saveza Giuseppe Pecoraro.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

- Orsatovo suđenje te utakmice dovelo je do tenzije između mene i sudaca. Dobio sam brojne žalbe zbog njegovog suđenja. Nisam mislio da ćemo naći išta nepošteno, no kako bih bio siguran otvorio sam istragu. Htio sam poslušati taj dijalog. Moram sam inzistirati, kakav bih inače bio tužitelj? Dali su nam snimke tek na početku sljedeće sezone, no s malim iznenađenjem. Tamo nije bilo jedinog zapisa koji nas je zaista zanimao! Rekli su mi da ga nema i to je bilo to... Treba nam više transparentnosti.

Juventus je naposljetku osvojio Scudetto, no bivši sudac Luca Marelli dao je pojašnjenje oko tog događaja. Nema snimke VAR intervencije jer je protokol takav - VAR ne smije sudjelovati oko davanja takvog kartona, čak i ako se radi o mogućem isključenju, što bi značilo da čak i ako je Pjanić trebao biti isključen, VAR nije smio intervenirati...