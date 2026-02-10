Nova drama u Osijeku. Igrači ove godine nisu dobili plaću...

Osim što su trenutačno zadnja momčad HNL-a, u Osijeku vladaju financijski problemi. Igračima i zaposlenicima kluba nije isplaćena plaća još od prosinca prošle godine, prenosi Index.hr. Posljednji put kada je Osijek platio igrače i zaposlenike bilo je uoči Božića, 21. prosinca što je stvorilo dodatne probleme u klubu.

Navodno je došlo i do raznih prijetnji nezadovoljnih ljudi prema upravi koju predvode Ferenc Sakalj, Vladimir Čohar i Valentina Koprivnjak koji su već neko vrijeme na udaru Kohorte i većine Osijekovih navijača.

Varaždin: Susret Osijeka i Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Osijek se nalazi na posljednjem mjestu u domaćem nogometnom prvenstvu s 17 bodova na tablici nakon odigranog 21. kola. Momčad Željka Sopića ima tri pobjede, osam remija i deset poraza pa se tako sve češće budućnost kluba uspoređuje sa scenarijom Šibenika iz prošle sezone. Ako Osijek izgubi prvoligaški status, ostaje upitno kako će se izvući iz takve situacije.

