DINAMO TRLJA RUKE

Nova epizoda sage Livaković: Zvijezda ne može igrati dok on ne ode!? Evo što se događa

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Split: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice protiv Francuske | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ter Stegen zaglavio u Gironi zbog Livakovića! Njemački golman čeka broj dok Livaković sanja povratak u Dinamo. Hoće li Livaković napustiti Gironu i osloboditi mjesto za Ter Stegena

Dolazak njemačkog reprezentativnog golmana Marc-Andréa ter Stegena u Gironu trebao je biti velika vijest i pojačanje za katalonski klub, no pretvorio se u birokratsku zavrzlamu čije rješenje ovisi o sudbini Dominika Livakovića. Dok Ter Stegen čeka registraciju, hrvatska "jedinica" trenira s klubom, a Dinamo strpljivo prati situaciju koja mu ide na ruku.

Pravila La Lige koče njemačku zvijezdu

Problem koji je zaustavio cijelu operaciju leži u strogim pravilima španjolske La Lige. Naime, propisi nalažu da golmani prve momčadi mogu nositi isključivo brojeve 1, 13 i 25. U Gironi su sva tri broja zauzeta: "jedinicu" nosi upravo Livaković, broj 13 pripada standardnom prvom golmanu Paulu Gazzanigi, dok je 25 na leđima Vladslava Krapivcova.

Dok se Livakovićeva posudba iz Fenerbahčea formalno ne raskine, Ter Stegen ne može dobiti broj i biti registriran za nastupe. Situacija je stvorila glavobolju treneru Michelu Sanchezu, koji je na konferenciji za medije bio neuobičajeno direktan, jasno pokazavši da mu se žuri riješiti status hrvatskog golmana.

​- Nadamo se da će Livaković otići što je prije moguće jer i on sam to želi.

Ova izjava otkriva nestrpljenje u klubu, pogotovo jer bi se odlaskom Livakovića oslobodilo i mjesto u budžetu za dovođenje lijevog beka ili napadača, što je trener također naglasio.

"Modri" u najboljoj poziciji

Dok se u Kataloniji bave administrativnim preprekama, u Maksimiru zadovoljno trljaju ruke. Livaković, koji u Gironi nije upisao nijedan nastup, jasno je poručio i Feneru i Gironi da ga zanima isključivo povratak u Dinamo. Odbio je ponude iz Italije i nekih drugih jakih liga, čime je turski klub stavio u nezavidan položaj. Budući da prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače, "modri" imaju vremena čekati i iscrpljivati Fenerbahče kako bi postigli što povoljnije uvjete.

Prema navodima klupskog insajdera Ivana Quirosa, u Gironi su ogorčeni Livakovićevim ponašanjem, nazvavši ga "jednim od najgorih profesionalaca koje su imali posljednjih godina". Tenzije su očito na vrhuncu, a raskid posudbe čini se kao jedino logično rješenje za sve tri strane. Livakoviću je minutaža nužna kako bi zadržao status prvog golmana Hrvatske za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a tu priliku vidi upravo u Dinamu.

Saga se tako bliži kraju. Girona mora osloboditi broj za svoju novu zvijezdu, Livaković želi samo u Dinamo, a zagrebački klub iz prikrajka čeka rasplet koji će, po svemu sudeći, završiti povratkom izgubljenog sina na Maksimir.

