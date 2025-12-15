Nova Fifina ceremonija: Evo tko su kandidati za nagradu 'The Best' i gdje gledati šou iz Katra

Pobjednici prestižnih nogometnih nagrada The Best FIFA Football Awards 2025 bit će poznati u utorak na svečanosti u Dohi. Ceremonija počinje u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu, a svi ljubitelji nogometa moći će je pratiti uživo putem službene stranice Fife.

Svečanost će se održati uoči finala Interkontinentalnog kupa u kojem će snage odmjeriti PSG i Flamengo na stadionu Ahmad bin Ali. Glavne nagrade za najbolje igrače i trenere bit će dodijeljene na gala večeri u dvorani Katara, smještenoj u luksuznom hotelu Fairmont. Nešto ranije, putem videa na društvenim mrežama i Fifinom portalu bit će objavljeni dobitnici nagrada za najbolje navijače, golmane, najljepši gol te nagrada za fair play.

Mbappé i zvijezde Barce u borbi za krunu

U muškoj konkurenciji za nagradu The Best nominirani su neki od najvećih svjetskih nogometaša. Među njima se ističu zvijezde Barcelone Lamine Yamal, Pedri i Raphinha, zatim igrač Real Madrida Kylian Mbappé te nekoliko igrača aktualnog europskog prvaka Paris Saint-Germaina: Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, koji je i aktualni osvajač Zlatne lopte, te Achraf Hakimi, proglašen najboljim igračem Afrike za 2025.

I u ženskoj kategoriji Barcelona ima najviše predstavnica. Nominirane su Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Clàudia Pina i Alexia Putellas. Uz njih, tu je i španjolska reprezentativka Mariona Caldentey, koja je s Arsenalom osvojila naslov prvakinja Europe.

Jaka konkurencija i za najboljeg trenera

Nagrada za najboljeg trenera također će biti u središtu pozornosti, a za nju konkuriraju velika imena: Javier Aguirre (Meksiko), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) i Arne Slot (Liverpool).

Svečanosti u Dohi prisustvovat će oko 800 uzvanika, uključujući predsjednika Fife, članove Fifina vijeća, brojne nogometne legende, predstavnike saveza iz cijelog svijeta te druge važne osobe iz svijeta nogometa.

Milijuni glasova odlučivali o pobjednicima

Kao i svake godine, glasovi navijača imali su presudnu ulogu. Više od 16 milijuna navijača diljem svijeta sudjelovalo je u izboru pobjednika u različitim kategorijama, uključujući nagrade The Best za najbolju igračicu i igrača, najboljeg trenera u ženskom i muškom nogometu te najbolju golmanicu i golmana.

Pobjednike odlučuje sustav u kojem glasovi navijača, kapetana i izbornika nacionalnih selekcija te predstavnika medija imaju jednaku težinu (svaka skupina nosi 25 posto glasova). Navijači su također glasali za najboljih 11 u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Za dobitnike nagrade FIFA Marta i nagrade FIFA Puskás (za najljepši gol), glasovi navijača i panela Fifinih legendi imali su jednaku težinu. S druge strane, dobitnika nagrade za najbolje navijače odlučili su isključivo navijači, dok je o dobitniku nagrade za fair play odlučivao panel stručnjaka.