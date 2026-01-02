Obavijesti

EVO ŠTO SE MIJENJA

Nova godina donosi promjenu u kalendaru Uefe. Više opcija, ali i mogućih problema za izbornike

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening na Rujevici

Uefa mijenja pravila igre! Liga nacija i kvalifikacije za Euro 2028. donose megatermine s četiri utakmice u 13 dana. Navijači će uživati, izbornici će patiti zbog zgusnutog rasporeda

Krovna europska nogometna organizacija Uefa od ove godine uvodi značajne izmjene u kalendaru reprezentativnih natjecanja za ciklus do Europskog prvenstva 2028.

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' 01:22
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

Nakon Svjetskog prvenstva 2026. starta novo izdanje Lige nacija koja će se prvi put igrati u megaterminu s čak četiri utakmice. Umjesto zasebnih okupljanja u rujnu i listopadu, sad će selekcije u jednom prozoru odigrati njih četiri unutar 13 dana. Isti će format biti i u kvalifikacijama za Euro godinu dana potom. Ovaj potez stvara svojevrsne "mini-turnire" usred sezone, što bi moglo donijeti više uzbuđenja, ali i postaviti veće izazove pred izbornike i igrače zbog zgusnutog rasporeda.

Druga važna novost tiče se četvrtfinala i utakmice za promociju ili ispadanje u Ligi nacija, koje se igraju u ožujku 2027. Više se, naime, neće igrati istovremeno. Umjesto toga, bit će raspoređene kroz šest dana, s ostalim europskim utakmicama kvalifikacija. 

Za navijače to znači da više neće morati birati koju će napetu utakmicu gledati, već će moći uživati u više njih. No još nije poznato hoće li se to primijeniti i na playoff za Euro u ožujku 2028., a ne da se sve igra u isto vrijeme, što je slučaj i s predstojećim dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (sva polufinala 26. ožujka, sva finala 31. ožujka od 20.45).

Ždrijeb Lige nacija 12. veljače

Hrvatska će protivnike u Ligi nacija doznati u ždrijebu 12. veljače u Bruxellesu. Drugi je nositelj u Ligi A, a mogući su joj protivnici polufinalisti Portugal, Španjolska, Francuska ili Njemačka (nositelji), Srbija, Belgija, Engleska ili Norveška (treći bubanj), odnosno Wales, Češka, Grčka i Turska (četvrti bubanj).

