NOVA ISTRAGA PROTIV BARCE Real dao Uefi 50.000 stranica, prijeti joj izbacivanje iz Europe

Europska nogometna organizacija ponovno je aktivirala istragu u takozvanom slučaju Negreira. Potez dolazi nakon što je madridski Real predao opsežnu dokumentaciju i zatražio hitnu reakciju zbog navodne korupcije teškog kalibra.

Optužbe na temelju tisuća stranica dokumenata

Real Madrid je Uefi dostavio više od 50.000 stranica raznih dokumenata i izjava. Riječ je o slučaju koji trese španjolski nogomet, a u središtu afere nalazi se katalonski klub i isplate prema bivšem dopredsjedniku sudačke komisije. Uefa je službeno potvrdila primitak prijave te navela kako njezini inspektori detaljno procjenjuju pristigle materijale u sklopu tekuće istrage pokrenute 2023.

Glavni predmet interesa je razdoblje između 2001. i 2018. godine. U tom je periodu Barcelona isplatila više od osam milijuna eura tvrtkama koje su bile povezane s Joseom Marijom Enriquezom Negreirom. Cilj istrage je utvrditi pravu prirodu tih isplata te otkriti je li uprava kluba pokušala izravno utjecati na sudačke odluke.

"Smatramo da je riječ o sustavnom riziku najveće ozbiljnosti za integritet natjecanja, jer otkriva postojanje strukture neprimjerenog utjecaja na sudačko tijelo, što je nespojivo s osnovnim načelima sportske ravnopravnosti i nepredvidivosti rezultata", stoji u priopćenju madridske momčadi.

Foto: FC Barcelona

Moguće rigorozne kazne i stav europske krovne organizacije

Prema članku 4 Uefinog pravilnika, organizacija ima ovlasti izbaciti klub iz svih svojih natjecanja ako se dokaže utjecaj na rezultate utakmica. S obzirom na to da Uefini propisi ne poznaju zastaru na način na koji to prepoznaje španjolski sustav, prijetnja za Barcelonu iznimno je stvarna.

Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin još je u ranim danima izbijanja ove afere naglasio iznimnu težinu cijele situacije.

​- Nemam namjeru izravno komentirati detalje jer imamo neovisno disciplinsko tijelo koje vodi slučaj, ali mogu reći jednu stvar. Informiran sam i situacija je izuzetno ozbiljna. Toliko ozbiljna da je, prema mom mišljenju, to jedan od najtežih slučajeva koje sam vidio u nogometu - izjavio je slovenski čelnik.

Istaknuo je i kako sportsko pravo u Španjolskoj ima rok zastare koji onemogućuje izbacivanje iz lige, no podsjetio je da za natjecanja pod okriljem Uefe ta zastara ne vrijedi, čime je ostavio otvorena vrata za potencijalno drakonske sankcije na europskoj razini.

Zagreb: Dinamo i Chelsea u utakmici prvog kola UEFA Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Odgovor iz Barcelone i rastuće tenzije među rivalima

Unatoč stalnim pritiscima iz glavnog grada, Barcelona odlučno odbacuje sve optužbe za sportsku korupciju. Aktualna uprava redovito ističe kako su višemilijunske isplate bile isključivo naknada za tehničke izvještaje o suđenju te savjetničke usluge, a ne pokušaj kupovanja naklonosti djelitelja pravde na španjolskim nogometnim terenima.

Prvobitna obrana uključivala je prezentaciju četiri kartonske kutije i raznih medija koje je pripremio sin Josea Marije, Javier Enriquez. Naknadno je otkriveno da je suradnja s njegovom tvrtkom trajala samo jednu godinu, dok višemilijunske isplate pokrivaju razdoblje od čak 17 godina. Takve nelogičnosti dodatno kompliciraju trenutačni položaj uprave kluba pred nadležnim tijelima.

Katalonci su nedavno objavili priopćenje u kojem umanjuju važnost najnovijih poteza iz Uefe. Naglašavaju kako primitak Realove dokumentacije ne znači otvaranje novog disciplinskog postupka, već samo logičan nastavak onog koji formalno nikada nije ni bio zatvoren od strane europskih istražitelja.

"Postupak je pokrenut još u 2023. godini imenovanjem dvojice istražitelja. Klub je uvijek ispunjavao sve njihove zahtjeve. Do danas nam istražitelji nisu uputili nikakve nove zahtjeve niti su nam proslijedili tužbu Real Madrida. Ako to ikada učine, klub će odgovoriti u skladu s propisima", poručili su u službenom priopćenju katalonskog diva.

Slučaj je nepovratno narušio odnose između najvećih španjolskih klubova. Predsjednik Reala Florentino Perez javno je nazvao cijeli rasplet najvećim skandalom u povijesti nogometa, optuživši rivale da su njegovom klubu nepoštenim igrama izvan terena otuđili čak sedam prvenstvenih titula. Zanimljivo je da se otvoreni sukob događa upravo u trenutku kada su dva kluba prekinula ionako neugodno primirje koje su dugo održavali isključivo zbog zajedničkih interesa oko pokretanja europske Superlige.

Prvi čovjek Barcelone Joan Laporta oštro je uzvratio na sve prozivke. Nazvao je Real Madrid klubom bivšeg španjolskog režima koji je povijesno bio favoriziran u svim sudačkim odlukama tijekom više od 70 godina. Tenzije su na kraju dovele i do direktnih pravnih prijetnji. Katalonski klub službeno je podnio zahtjev za mirenje prije podizanja kaznene prijave protiv Pereza zbog klevete. Ako prvi čovjek Reala ne povuče svoje izrečene tvrdnje u nadolazećim tjednima, Barcelona je u potpunosti spremna ići do kraja pred nadležnim sudovima, a prvo ročište je već odavno zakazano.

*uz korištenje AI-ja