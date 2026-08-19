NOVA META DINAMA Livaković i dalje želja, ali 'modri' prate senzaciju s Mundijala 2026.

Dinamo i dalje traži golmana, a sada se pojavilo novo ime. Nakon što su se kao potencijalna pojačanja zagrebačkog kluba povezivali Dominik Livaković i Dominik Kotarski, u priču se sada uključilo i jedno potpuno novo ime. Talijanski insajder Matteo Moretto, koji radi za Marcu, tvrdi da Dinamo prati Raula Rangela, 26-godišnjeg meksičkog reprezentativca koji je član Chivasa.

Dinamo Zagreb quiere a Raúl Rangel, portero de Chivas. @marca — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 19, 2026

Rangel je cijelu dosadašnju karijeru gradio u sustavu Chivasa. Prošao je klupsku akademiju, no mjesto u prvoj momčadi nije dobio odmah. Prije debija za jednu od najpoznatijih meksičkih momčadi branio je za razvojnu ekipu Tapatio, a priliku među prvotimcima Chivasa napokon je dobio 2023. godine.

Od tada je njegov status počeo brzo rasti. Stabilizirao se na golu Chivasa, a dobre igre otvorile su mu vrata reprezentacije. Za Meksiko je prvi put nastupio godinu dana kasnije, u prijateljskoj utakmici protiv Urugvaja, a do danas je skupio 19 reprezentativnih nastupa.

Foto: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS

Najveću pozornost privukao je upravo na Svjetskom prvenstvu 2026., održanom u Meksiku, gdje je bio prvi izbor izbornika u svih pet utakmica domaće reprezentacije. Rangel je do osmine finala imao impresivan učinak i nije primio gol, no Meksiko je u nokaut-fazi zaustavila Engleska (3-2). Prema Transfermarktu, njegova trenutna vrijednost iznosi osam milijuna eura, dok ga ugovor s Chivasom veže do ljeta 2028. godine. Za Dinamo bi njegov dolazak stoga predstavljao ozbiljnu investiciju, ali i potencijalno dugoročno rješenje među stativama.

Ipak, Dinamu je i dalje glavna želja Dominik Livaković. On bi uskoro mogao potpisati za Barcelonu, ali ni tada "Modri" neće odustati od njega. Pojavile su se i infromacije da bi ga Barcelona slala odmah na posudbu u Dinamo, ali to nije najtočnije. Naravno, moraju gledati i druge opcije ako se sve izjalovi, a nakon Kotarskog, meksički golman je neka vrsta C opcije. Dinamo ga prati, ali za sada još nije krenuo u akciju. I neće dok god postoji neka šansa da se Livaković vrati.