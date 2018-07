Nova pobjeda Viktora Galovića: Prvo četvrtfinale na ATP touru

Hrvatski tenisač Viktor Galović upisao je drugu pobjedu na ATP touru, i to drugu zaredom. Na turniru u švicarskom Gstaadu Galović je u osmini finala bio bolji od Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 3-6, 6-4 i 6-2 i tako izborio svoje prvo četvrtfinale u karijeri na nekom ATP turniru.

Podrijetlom iz Nove Gradiške, 27-godišnji Galović većinu života proveo je u Italiji, a u glavni ždrijeb Gstaada upao je kao lucky loser. U drugom kolu kvalifikacija pobijedio ga je Nijemac Yannick Hanfmann, no u prvom kolu napravio je iznenađenje i izbacio Robina Haasea, 38. tenisača svijeta.

First match at the Roy Emerson Arena is over! Viktor #Galovic reaches the quarterfinals here in Gstaad with a 3:6 6:4 6:2 victory against @felixtennis. @TennisCanada #JSSSOG #ATPGstaad #ATP #Gstaad (Photo: Robert Hradil/RvS.Media) pic.twitter.com/z722nRdExe