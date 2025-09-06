Obavijesti

IZ NJEMAČKE U TURSKU

Nova posudba: Petkoviću je u klub stigao bivši kapetan Rijeke

Piše HINA,
Hrvoje Smolčić stiže u Kocaelispor na posudbu iz Eintrachta! Pridružuje se Bruni Petkoviću dan nakon što je njegov brat Ivan zablistao za Hrvatsku. Hoće li spasiti svoj novi klub

Turski nogometni prvoligaš Kocaelispor službeno je objavio da je u svoje redove doveo 25-godišnjeg hrvatskog obrambenog igrača Hrvoja Smolčića koji će do kraja sezone igrati na posudbi iz Eintrachta.

Nekadašnji nogometaš i kapetan Rijeke napustio je hrvatski nogomet 2022. godine kada da je preselio u Eintracht iz Frankfurta. U tom je klubu ukupno skupio 20 prvenstvenih nastupa uz jedan pogodak, dok je prošle sezone na posudbi igrao u LASK-u iz Linza.

Sada odlazi na novu posudbu, a u Kocaelisporu će se pridružiti Bruni Petkoviću koji je ovog ljeta iz Dinama preselio u turskog prvoligaša. Kocaelispor nakon četiri odigrana kola ima jedan remi i tri poraza te se nalazi na 15. mjestu ljestvice. Oba prvenstvena pogotka za Kocaelispor je postigao Petković.

Hrvoje Smolčić je u karijeri prošao reprezentativne uzraste zaključno s U21 momčadi, a njegov mlađi brat Ivan Smolčić je dan ranije ostvario premijerni nastup za seniorsku reprezentaciju te je u igru ušao u završnici kvalifikacijskog dvoboja u Torshavnu između Farskih otoka i Hrvatske.

