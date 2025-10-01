Novače, sad si ti na redu! Čilić ispalio 17 aseva u dva seta i izborio 22. meč protiv Đokovića

Nakon tri godine, koji dan nakon što je proslavio 37. rođendan, Marin Čilić upisao je pobjedu na Masters 1000 turniru. Čilić je u prvom kolu Šangaja, nakon otkazivanja Carlosa Alcaraza i promjena u ždrijebu, umjesto Francuza Corentina Mouteta, od kojega je nedavno izgubio u Osijeku u Davis Cupu, za protivnika imao Nikoloza Basilašvilija (ATP 104), iskusnog Gruzijca, koji je u Šangaju prošao kvalifikacije. Međutim, Čilić je uspješno odradio posao (6-3, 7-6 (5), baš kao i prije četiri godine u Stuttgartu u jedinom dosadašnjem međusobnom susretu.

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Impresivna je bila Čilićeva igra na servisu, ispalio je 17 aseva te osvojio 33 od 37 poena nakon prvog servisa. Basilašvili je u drugom setu odolijevao do tie-breaka, a Međugorac je nakon sjajnog otvaranja tie-breaka, posao dovršio na drugoj meč-lopti spektakularnim poenom.

Čilić je bez pobjede na "tisućicama" bio od Cincinnatija 2022. godine, a u Šangaju čak osam godina. A nagrada se zove Novak Đoković. Bit će to njihov 22. okršaj, prvi nakon tri godine i finala Tel Aviva. Đoković, koji nije igrao mjesec dana, od poraza u polufinalu US Opena, ima 19 pobjeda nad Čilićem. Više pobjeda u karijeri ima samo protiv Nadala (31-29), Federera (27-23), Murrayja (25-11), Wawrinke (21-6), Berdycha (25-3) i Monfilsa (20-0).