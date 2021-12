Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković (34) ipak neće nastupiti na ATP kupu, reprezentativnom natjecanju koje je na programu od 1. siječnja u Sydneyu, tvrdi srpski list Blic.

Kako prenosi Blic, pozivajući se na izvor blizak Đokoviću, on ne putuje na ATP kup u Australiju i odlučio je propustiti ovo natjecanje. Đoković još nije potvrdio ni nastup na Australian Openu, na kojem će moći igrati samo cijepljeni tenisači. Ipak, prijavio se na turnir, a mnogi smatraju da je to dovoljan znak da ipak planira doći u Melbourne. No, ako se nije cijepio, neće moći nastupiti, ali već su se pojavile glasine kako će zatražiti medicinsko izuzeće.

- Ja sam uvijek podržavao slobodu izbora. Odluka o tome hoću li se cijepiti ili ne je odluka koju čuvam za sebe. Ne želim da me uvlačite u tu igru za ili protiv i ne želim da me netko etiketira za ovu ili pak onu stranu - kazao je srpski tenisač kada su ga pitali o cijepljenju.

Ako se Đoković ne cijepi, bit će mu zabranjen ulazak u Viktoriju, a to znači da sredinom siječnja sljedeće godine u Melbourneu neće imati priliku loviti povijesni 21. Grand Slam naslov. Na US Openu to nije uspio, izgubio je u finalu od Medvedeva pa se rasplakao. Svima je itekako jasno koliko mu je stalo do toga i da bi dao baš sve. A hoće li Novak zaista prijeći preko svojih stavova zbog teniske besmrtnosti, uskoro ćemo doznati.

Na ATP kupu neće ga biti, a vidjet ćemo što će odlučiti do Australian Opena. Srbija će u Sydneyu igrati u sastavu Filip Krajinović, Dušan Lajović, Matej Sabanov, Nikola Ćaćić i Nikola Milojević, a kako se navodi, izbornik niti Viktor Troicki neće putovati u Australiju na ATP kup. Suparnici Srbije u Sydneyu su Norveška, Čile i Španjolska.