Novak Đoković razbijao rekete, Džumhur nokautirao dječaka...

Današnji dan Roland Garrosa bio je veoma zanimljiv, uključujući sjajne poene, poneka iznenađenja i neke događaje koji se rijetko viđaju na teniskim terenima.

Gledali smo zaista sjajan meč između Damira Džumhura i Alexandera Zvereva. BiH tenisač bio je jako blizu da sruši trećeg na svijetu, no falilo mu je koncentracije u ključnim trenutcima.

Meč je obilježila i mala nesreća nakon jednog poena u četvrtom setu. Tijekom jedne izmjene u četvrtom setu, Džumhur je nabio lopticu visoko u zrak. Po lopticu su krenuli i dječak koji skuplja loptice i sam tenisač, a taj susret maleni dječak neće baš pamtit po dobrome. Naime, nisu vidjeli jedan drugoga i došlo je do sudara nakon kojeg je dječak nokautiran pao na pod.

Watch out! ⚠️



💥 Damir Džumhur clatters into an oblivious ballboy then proceeds to apologise excessively 😂#RG18 pic.twitter.com/D41GRlHvgj