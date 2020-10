Novak opleo po sucima i Roland Garrosu: 'Netko će nastradati'

Može se dogoditi da se netko poklizne, može se ozlijediti. Možda se preko televizije te stvari ne vide, ali za nas je to stvarno opasno, rekao je Novak Đoković nakon pobjede. Suci nisu htjeli zatvoriti krov na vrijeme

<p><strong>Novak</strong> <strong>Đoković </strong>pobijedio je <strong>Galana</strong> <strong>Riverosa </strong>u trećem kolu <strong>Roland</strong> <strong>Garrosa </strong>i plasirao se u osminu finala prestižnog Grand Slama. Đoković je s uvjerljivih 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) izbacio kolumbijskog tenisača pa bez suzdržavanja opleo po sucima i organizatorima turnira.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đokovićev mural u Sarajevu</strong></p><p>- Pričao sam sa supervizorom prije meča i moje pitanje, kada sam vidio nebo, bilo je zašto krov odmah ne zatvorimo i tako odigramo cijeli meč? Vidio sam prognozu i uopće nije izgledalo dobro. Kad je kiša počela, sudac u stolici mislio je da se može igrati. Razumio bih da nije bilo krova, ali ovo je upravo razlog zbog kojeg krov postoji. Mislim da smo zbog toga izgubili dosta vremena što je utjecalo na naš meč, možda i na još neki. Gubite vrijeme dok se krov zatvori, natopi se jedna strana terena i onda morate čekati. Da, mislio sam da je pogrešna odluka da se krov ne zatvori odmah - rekao je bijesni Đoković nakon meča.</p><p>Đoković je imao što za reći i na račun <strong>supervizora</strong>, koji nisu htjeli odmah zatvoriti krov već su čekali da kiša počne padati iako je bilo pitanje trenutka kada će se to dogoditi.</p><p>- Što se tiče odluka supervizora, to nije u mojim rukama. Ja mogu reći što imam, ali ako oni donesu odluku da se igra bez krova po blatu onda to moram prihvatiti. Može se dogoditi da se netko poklizne, može se ozlijediti. Možda se preko televizije te stvari ne vide, ali za nas je to stvarno opasno. Ponekad je čudno kada ljudi dolaze u običnim cipelama i provjeravaju teren, to mi je sve malo čudno, dolaze u nekim običnim tenisicama. Ako već provjeravaš je li klizavo onda barem obuci tenisice za zemlju. To mi je malo kontradiktorno. Ti kao sudac (ili supervizor) imaš tu moć reći da se nastavi ili prekine, a nisi obučen kako treba da bi osjetio ono što mi osjećamo na terenu.</p><p>Srpski tenisač imao je što za reći i na račun linijskih sudaca. Nakon što je sutkinju na <strong>US Openu</strong> <strong>pogodio</strong> <strong>lopticom </strong>zaradio je diskvalifikaciju.</p><p>- Uz sve moje poštovanje prema tradiciji i kulturi ovog sporta, kada je riječ o ljudima koji su prisutni na terenu uključujući i linijske suce, ne vidim zašto svaki turnir na svijetu u ovoj tehnološkoj eri ne bi koristio ono što smo imali u New Yorku na US Openu i Mastersu Cincinnati. Tehnologija je toliko napredovala, nema razloga da držimo suce na terenu. To je moje mišljenje - rekao je i dodao:</p><p>- Razumijem da je tehnologija skupa, ekonomski problem je tu. Ipak, osjećam da se krećemo ka tome i prije ili kasnije neće biti razloga da imamo linijske suce. U redu za sakupljače loptica, ali linijski suci, ne vidim zašto bi tu ostali. Možda vi možete reći neki značajan razlog zašto bismo se držali tradicije. Tada bi vjerojatno imao manje šanse da napraviti ono što sam napravio u New Yorku.</p>