Novak za povijest: Osvojio 35. Masters u karijeri, svaki dvaput

Za Đokovića je ovo 80. naslov u karijeri. Također, subotnjim trijumfom Đoković je postao prvi igrač u povijesti koji je svaki od "masters 1000" turnira osvojio barem dva puta

<p>Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković pobjednik je ovogodišnjeg izdanja ATP turnira Western and Southern Open koji se zbog pandemije koronavirusa umjesto u Cincinnatiju igrao u New Yorku, on je nakon dva sata igre u finalu svladao Kanađanina Miloša Raonića sa 1-6, 6-3, 6-4.</p><p>Bio je ovo 11. međusobni dvoboj Đokovića i Raonića i 11. pobjeda srpskog igrača.</p><p>Za Đokovića je ovo 80. naslov u karijeri, a 35. s nekog od "masters 1000" turnira. Također, subotnjim trijumfom Đoković je postao prvi igrač u povijesti koji je svaki od "masters 1000" turnira osvojio barem dva puta, na Western and Southern Openu je slavio i 2018. kada se on igrao baš u Cincinnatiju.</p><p>U 2020. godini Đoković je i dalje bez poraza, a ovo mu je bila 23. pobjeda.</p><p>Raonić je i nakon svog 23. nastupa u finalu nekog ATP turnira ostao na osam naslova, a posljednjeg je osvojio još u siječnju 2016. u Brisbaneu.</p><p> </p>