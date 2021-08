Ovo uzima kredibilitet sportu. Ne vidim zašto bi stavili tako nešto na sprinterice. Kao da ste stavili trampolin, mislim da je to s*anje, oštar je bio osvajač zlatne medalje na utrci 400m s preponama i novi/stari svjetski rekorder Karsten Warholm na opremu srebrnog trkača Raija Benjamina iz SAD-a.

'Letio' je stazom spomenuti Norvežanin, i čudesno slavio s vremenom 45.94 što je čak 76 stotinki brže od prošlog rekorda, a valja spomenut da je trčao brže od 23 olimpijca na istoj udaljenosti koji su se dan prije natjecali - samo bez prepona. Sportaši su u top formi, spremni za osvajanje odličja, ali uvijek postoji nešto što može pomoći - bilo legalno ili ne.

Neki se odlučuju na to, a neki pak iskorištavaju 'sivu zonu' i napredak tehnologije kako bi poboljšali svoje performanse. Od plivačkog odijela Michaela Phelpsa koje je pomoglo ionako nevjerojatnom plivaču u postavljanju čudesnih vremena preko kinezio traka na danskim biciklistima pa sve do spomenutog Benjamina i 'super bodlji' na sprintericama.

Amerikančev proizvođač opreme stavio je i male mjehuriće zraka na džon sprinterice kod spomenutih 'čepića', odnosno 'bodlji', koji mu omogućuju bolji odskok. Samo ovaj put nema 'sive zone' jer su sprinterice dopuštene za korištenje pa je Amerikanac odgovorio na prozivke rivala.

- Govori se da je do staze, do sprinterica... Nosim različite sprinterice i dalje trčim brzo. Stvarno nije do toga. Mislim, ima nekog utjecaja, ali nemojte me krivo shvatiti, lijepo je imati dobru stazu i kažem vam da nitko neće ponoviti ovo što smo mi napravili ovdje - rekao je Benjamin koji je također trčao brže od prijašnjeg rekorda, ali to mu nije bilo dovoljno.

Imao je i Warholm veliku pomoć od svog proizvođača opreme koji je u suradnji s timom Mercedesa u Formuli 1 te su s njihovim inžinjerima razvili posebne sprinterice samo za ovu priredbu koje su mu očito pomogle...