Nove velike pohvale na račun Hajdukova dijamanta. Pukštasa usporedili s velikim Nijemcem

Mislav Karoglan rekao je kako ne može zamisliti Hajduk bez Rokasa Pukštasa (19). I nije to samo floskula kako bi se dodvorio navijačima koji ga obožavaju, već je to činjenica.

Pukštas je igrač kakvih je malo u HNL-u. Klasični box to box veznjak, ali koji može pokriti više pozicija. Jednako je dobar u obrani i napadu, no njegova najveća prednost je što stalno uči. Upija savjete trenera i suigrača, pohodi nogometne seminare i individualno radi na sebi. Nikada nije zadovoljan trenutnim, želi napredovati i svakodnevno radi na nedostacima. To je ono što vrhunske nogometaše odvaja od prosječnih. Definitivno mu u prilog idu i sportski geni koje je naslijedio od oca Mindaugasa i majke Živile. Oboje su bili atletičari.

Njegovo ime odavno je podcrtano u bilježnicama skauta najvećih europskih klubova, no i on je sam svjestan da je još prerano za odlazak. Poljud je najbolje mjesto za njega da do kraja izbrusi svoj talent pa se jednog dana za veliku svotu proda u Ligu petice. Nedavno je potpisao ugovor do 2026. godine i sasvim je sigurno da bi uskoro mogao postati jedan od najskupljih igrača Hajduka.

Usporedili ga s Müllerom

Goal.com, portal specijaliziran za nogomet, objavio je veliki tekst o Hajdukovom wunderkindu. Nahvalili su ga, prozvali novom senzacijom američkog nogometa i usporedili s Thomasom Müllerom.

- Što se dogodi kada spojite litvanske olimpijce, američki odgoj, hrvatsku školu nogometa, njemački mentalitet i engleske 'udvarače'? Pa, dobijete Rokasa Pukstaša, mladu zvijezdu američke reprezentacije koja od njega očekuje velike stvari. 19-godišnji dinamični veznjak svojim igrama nastavlja impresionirati u Hrvatskoj i čini se da je pitanje vremena kada će postati sljedeći veliki izvozni proizvod hrvatske lige. A to je liga koja je proizvela Luku Modrića, Marcela Brozovića i Matea Kovačića, kičmu hrvatske reprezentacije - piše u tekstu kojeg potpisuje Ryan Tolmich.

Amerikanac litavskog porijekla u Split je stigao u ljeto 2020. godine kao 16-godišnjak željan učenja i uzleta u europskom nogometu. Igrao je za kadete i juniore, kalio se u Solinu i već sa 18 godina ušao u prvu momčad Hajduka. Danas se prvi sastav ne može zamisliti bez ovog čudesnog 18-godišnjaka.

- On je jednostavno previše vrijedan igrač da biste ga izostavili. Njegov uspon privukao je i pozornost europskih velikanima među kojima je najzvučniji Arsenal, iako Fabrizio Romano uporno izvještava o velikom pritisku klubova Bundeslige koja izgleda kao najvjerojatnija sljedeća destinacija mladog veznjaka.

Autor teksta uspoređuje ga s njemačkim nogometašem Thomasom Müllerom.

- Müller nije najbrži, najoštriji ili najkreativniji, ali je među najpametnijima koji igraju ovu igru. Njegova smirenost i koncentracija učinili su ga elitnim igračem, a Pukstaš bi mogao mnogo naučiti gledajući kako Müller manipulira vremenom i prostorom.