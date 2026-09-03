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EUROPSKI DINAMO... PLUS+

Nove 'žrtve' Marija Kovačevića: Nevistić želi inozmeni transfer, Topić ipak pogriješio ostankom!

Piše Hrvoje Tironi,

Bilo je jasno da će Tabinas 'izletjeti' s europskog popisa, moglo se pretpostaviti kako će 'cipelu' dobiti i Mudražija, ali mnoge je iznenadilo što za Europsku ligu neće konkurirati Nevistić i Topić

Dinamo je do srijede u ponoć morao prijaviti momčad za ligašku fazu Europske lige, a navijači su dugo očekivali taj potez Marija Kovačevića. I konačno odluku koga se trener "modrih" odriče za nastavaka sezone. Na tom popisu očekivano su se našla četiri nova lica - Dominik Kotarski, Kiril Kravcov, Luka Ivanušec i Iker Almena, ali ta je lista donijela i nove "žrtve"..

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