Nove 'žrtve' Marija Kovačevića: Nevistić želi inozmeni transfer, Topić ipak pogriješio ostankom!
Bilo je jasno da će Tabinas 'izletjeti' s europskog popisa, moglo se pretpostaviti kako će 'cipelu' dobiti i Mudražija, ali mnoge je iznenadilo što za Europsku ligu neće konkurirati Nevistić i Topić
Dinamo je do srijede u ponoć morao prijaviti momčad za ligašku fazu Europske lige, a navijači su dugo očekivali taj potez Marija Kovačevića. I konačno odluku koga se trener "modrih" odriče za nastavaka sezone. Na tom popisu očekivano su se našla četiri nova lica - Dominik Kotarski, Kiril Kravcov, Luka Ivanušec i Iker Almena, ali ta je lista donijela i nove "žrtve"..