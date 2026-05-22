Novi biser s Kajzerice: Antolić me vozi na trening, a tata pazi da ne poletim i više nego treba
MATIJA SUBOTIĆ ZA 24SATA Blaž Bošković pomogao mi je za prvi kapetanski govor, a Edin Mujčin naučio me mnogim forama i centaršutu, kaže mladi veznjak Lokomotive i drugi najmlađi kapetan u ligama Europe
Njegovo ime u medijski eter probilo se još prije dvije-tri godine. Silvijo Čabraja, tadašnji trener Lokomotive, pričao je o "jednom malom", koji sa 16 godina rastura na pripremama i najavio ga kao "sljedeću veliku stvar" kluba s Kajzerice. Matija Subotić u prosincu je napunio 18 godina i doista je opravdao velike najave i pohvale bivšeg mu trenera.