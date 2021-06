Kakav je igrač bio Lamar Odom (41), mnogi će reći. No, kakav je tek mogao biti da mu slava nije udarila u glavu, da ga nisu obuzeli droga i alkohol i skoro mu uništili život.

Odom je umirovljeni NBA igrač koji je s Lakersima bio dvostruki prvak. Bio je i najbolji šesti igrač lige 2011. godine, no karijeru je prijevremeno prekinuo zbog ovisnosti o drogi i alkoholu. Prije šest godina se predozirao i skoro preminuo, no uspio se izvući.

Odom je, kako sam tvrdi, već nekoliko godina čist i opet se poželio vratiti sportu. No, ovaj put ne košarci, već boksu. Debi je imao u noći na subotu kada je u Atlantic Cityju pobijedio Aarona Cartera, zaboravljenu teen zvijezdu i brata člana Backstreet Boysa, Nicka Cartera.

U pomalo suludoj borbi, koja je više sličila na boksački cirkus nego na ozbiljan meč, Lamar Odom je pobijedio Cartera nokautom u drugoj rundi. No, mnogi se pitaju, kakav smisao je imao ovaj meč? Odom teži čak 30 kilograma više od protivnika i viši je 25 centimetara. Svakome je bilo jasno da će i jedan udarac biti dovoljan da otpuhne Cartera iz ringa.

Ovaj meč je nalikovao više nekom crtiću u kojem gledamo okršaj diva i patuljka nego ozbiljnom boksačkom meču. Sitni Carter je trčkarao po ringu i bježao od Odoma koji ga je pokušavao pogoditi sa svojim poprilično nespretnim maljevima.

Carter je u prvu rundu uspio preživjeti, ali u drugoj rundi nije imao šanse protiv Odomovog ventilatora. Da, drugačije ne možemo opisati te udarce koje smo vidjeli.

No, za neke ima nešto što je iznad zdravog razuma, a to je novac. Bez obzira što se nisu proslavili, Odom i Carter su, kao i promotori, poprilično napunili džepove. A to je jedino što ih zanima i sumnjamo da im je previše stalo do mišljenja prosječnog boksačkog fana koji je protiv ovakvih celebrity mečeva.

No, i oni imaju svoju publiku, a dok god je veliki interes javnosti, ovakvih mečeva će biti sve više. To je nešto što je postalo sastavni dio boksa, unatoč tome što za neke itekako baca ljagu na ovaj sport.

Kako god, mnogima je bilo jako drago vidjeti da se bivša NBA zvijezda konačno vratila zdravom životu. Teško i siromašno djetinjstvo ostavilo je posljedice na njemu. Čim je postao slavan, odao se drogi i alkoholu.

- Da su me pitali koliko trošim na drogu, rekao bih oko 100 milijuna dolara. Svi liječnici koji me vide kažu da je čudo što i dalje živim. Kokain sam koristio svaki dan. Više-manje, svaku sekundu slobodnog vremena. Nisam se mogao kontrolirati. Nisam ni želio. Lijekovi su vjerojatno utjecali na to da brže završim karijeru, jer mi je ubilo želju za treniranjem, za održavanje forme. Ja sam muškarac koji je postao ovisnik, hodao sam s više od 2000 žena. Seksao sam se sa šest žena u prosjeku svake sedmice i uvijek bez zaštite, tako da sam tokom života morao plaćati mnoge pobačaje. Volio bih da sam zadržao penis u hlačama. Kasnije, u mojim tridesetima, karijera mi se uništavala i stvari su izmakle kontroli - kazao je Odom jednom prilikom.

Na svu sreću, to je sada iza njega. Uspješno je kročio u novi sport.