Emiliano Sala letio je 21. siječnja 2019. iz Nantesa u Cardiff nakon potpisa za velški klub i trebao je započeti novo poglavlje karijere na Otoku. Umjesto toga, odvezli su ga u smrt.

Nešto više od tri godine nakon pada aviona u vodama La Manchea BBC je objavio rezultate toksikološkog ispitivanja krvi preminulog argentinskog nogometaša, čije su tijelo pronašli 17 dana nakon nesreće.

Patolog Basil Purdue potvrdio je da je nogometaš bio u dubokoj nesvijesti u trenutku pada aviona u more jer je imao zasićenost krvi ugljičnim monoksidom od čak 58 posto, što je opisao kao teško trovanje.

Razlog su ispušni plinovi aviona Piper Malibu u kojem je bio s pilotom Davidom Ibbotsonom, čije tijelo nikad nisu pronašli. Upravo je ugljični monoksid, vjeruju istražitelji, omamio i pilota koji nije mogao upravljati avionom.

- Ušao sam u avion koji izgleda kao da će se raspasti. Ako vam se ne javim za sat, sat i pol, ne znam hoće li poslati nekoga da me traži - rekao je Emiliano u jednoj od posljednjih poruka koje je poslao prijateljima putem WhatsAppa i, nažalost, bio je u pravu.

Ipak, patolog smatra da Sala nije bio mrtav prije udara u more, nego da su uzrok smrti teške ozljede glave i trupa.

Sali su uzeli dva uzorka krvi, jedan iz iliofemoralne vene, drugi iz šupljine u trupu. Prvi uzorak testirali su na ugljični monoksid, a drugi su uzeli zbog identificiranja njegova DNK. Zbog stanja tijela nije mogao uzeti više uzoraka.

Avion je napustio zračnu luku u Nantesu u 19.15, a izgubio je kontakt s radarom u 20.15. Istraga na mrtvozornom sudu Dorset u Bournemouthu na jugu Engleske trebala bi trajati oko mjesec dana.

Biznismen David Henderson, koji je organizirao let, osuđen je u studenom prošle godine na 18 mjeseci zatvora. Proglasili su ga krivim za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova. Priznao je da je organizirao let bez odobrenja. Pilot David Ibbotson, naime, nije imao dozvolu prevoziti putnike, a ni avion nije bio namijenjen za komercijalni let.

Ibbotson je došao iz Cardiffa u Nantes po nogometaša i požalio se na neke probleme pri letu, ali je svejedno odlučio vratiti se natrag po lošem vremenu.

Sudac je u obrazloženju presude rekao da je Henderson namjerno prekršio propise uprave za civilno zrakoplovstvo zbog profita i da je potez Hendersona bio nemaran i nepromišljen.