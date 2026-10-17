Obavijesti

Sport

Komentari 5
BRUTALAN NAPAD

Novi detalji napada na Karića: Prvo ga je zagrlio, pa mu onda slomio nos. Ležao je u lokvi krvi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Novi detalji napada na Karića: Prvo ga je zagrlio, pa mu onda slomio nos. Ležao je u lokvi krvi
Zagreb: Veterani Dinama i Hajduka odigrali humanitarnu utakmicu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Napadač je ubrzo priveden te se provodi kriminalistička istraga cijelog događaja, a Karić je prevezen u bolnicu

Admiral

Težak poraz Marsonije od Đakovo Croatije (4-0) pao je u drugi plan nakon ozbiljnog incidenta poslije utakmice devetog kola Treće NL Istok. Prema neslužbenim informacijama koje donosi 035portal, fizički je napadnut trener Marsonije, Veldin Karić (52).

Navodni napadač je Dario Jurević, a bio je nezadovoljan što njegov sin nije dobio priliku zaigrati. Sukobio se s Karićem i zadao mu udarac zbog kojeg je treneru bila potrebna liječnička pomoć. Prema istim informacijama, priveden je u policiju. Jurević je u listopadu 2024. godine, nakon utakmice protiv Jadrana iz Luke Ploče, kao tadašnji klupski dužnosnik, fizički napao glavnog suca, piše isti portal.

Sada nove detalje otkriva Mijo Jozić s portala Sportalo. Incident se, prema njihovim informacijama, dogodio u hodniku ispred svlačionica otprilike 10–15 minuta nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Do Karića je navodno došao otac jednog od mladih igrača Marsonije, nezadovoljan minutažom i statusom svoga sina u momčadi.

BIZARAN RAZLOG Užas nakon susreta Marsonije: Fizički napadnut Veldin Karić
Užas nakon susreta Marsonije: Fizički napadnut Veldin Karić

Karić je odgovorio kako je to njegov posao te kako će mladić dobiti priliku kad se dokaže, a otac je, tvrdi Sportalo, na to reagirao prividnim smirivanjem situacije tako da je zagrlio trenera i rekao kako je sve u redu, a zatim ga u idućem trenutku snažno nokautirao. Uslijedila je opća pomutnja, Jurević je navodno pobjegao iz hodnika, dok je Karić ležao na podu u lokvi krvi s vidno razbijenim nosom. Uz trenera Marsonije bio je predstavnik domaće momčadi Antun Labak.

Kako piše Sportalo, Karić je kolima hitne pomoći hitno prevezen u đakovačku bolnicu na daljnju medicinsku obradu, a prema prvim neslužbenim informacijama sumnja se na prijelom nosa, što se klasificira kao teška tjelesna ozljeda. Napadač je ubrzo priveden te se provodi kriminalistička istraga cijelog događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da
FERNANDA CAMPOS

FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da

Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna
FOTO Hajduk je ovaj stadion odabrao kao uzor za svoj novi
KAKO VAM SE ČINI?

FOTO Hajduk je ovaj stadion odabrao kao uzor za svoj novi

Poljudski stadion glavna je tema u Splitu, a mišljenje oko problema ponudili ljudi iz svih područja. Jedan stadion ranije se navodio kao mogući uzor onome što Split može i želi napraviti
FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'
PROBLEMI SA ZAKONOM

FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'

Drama u životu bivšeg Lakersa! Christian Wood dobio skrbništvo nad sinom usred šokantnih optužbi protiv bivše djevojke Yasmine Lopez. Sud zabranio prilazak Lopez nakon pokušaja provale u Woodov dom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026