Novi detalji napada na Karića: Prvo ga je zagrlio, pa mu onda slomio nos. Ležao je u lokvi krvi

Težak poraz Marsonije od Đakovo Croatije (4-0) pao je u drugi plan nakon ozbiljnog incidenta poslije utakmice devetog kola Treće NL Istok. Prema neslužbenim informacijama koje donosi 035portal, fizički je napadnut trener Marsonije, Veldin Karić (52).

Navodni napadač je Dario Jurević, a bio je nezadovoljan što njegov sin nije dobio priliku zaigrati. Sukobio se s Karićem i zadao mu udarac zbog kojeg je treneru bila potrebna liječnička pomoć. Prema istim informacijama, priveden je u policiju. Jurević je u listopadu 2024. godine, nakon utakmice protiv Jadrana iz Luke Ploče, kao tadašnji klupski dužnosnik, fizički napao glavnog suca, piše isti portal.

Sada nove detalje otkriva Mijo Jozić s portala Sportalo. Incident se, prema njihovim informacijama, dogodio u hodniku ispred svlačionica otprilike 10–15 minuta nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Do Karića je navodno došao otac jednog od mladih igrača Marsonije, nezadovoljan minutažom i statusom svoga sina u momčadi.

Karić je odgovorio kako je to njegov posao te kako će mladić dobiti priliku kad se dokaže, a otac je, tvrdi Sportalo, na to reagirao prividnim smirivanjem situacije tako da je zagrlio trenera i rekao kako je sve u redu, a zatim ga u idućem trenutku snažno nokautirao. Uslijedila je opća pomutnja, Jurević je navodno pobjegao iz hodnika, dok je Karić ležao na podu u lokvi krvi s vidno razbijenim nosom. Uz trenera Marsonije bio je predstavnik domaće momčadi Antun Labak.

Kako piše Sportalo, Karić je kolima hitne pomoći hitno prevezen u đakovačku bolnicu na daljnju medicinsku obradu, a prema prvim neslužbenim informacijama sumnja se na prijelom nosa, što se klasificira kao teška tjelesna ozljeda. Napadač je ubrzo priveden te se provodi kriminalistička istraga cijelog događaja.