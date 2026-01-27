Novi detalji o Kranjčevićevoj: Grubi radovi gotovi! Evo kad bi Dinamo tamo mogao zaigrati

Zaboravljena i oronula ljepotica zagrebačke Trešnjevke, stadion u Kranjčevićevoj ulici, nakon desetljeća propadanja i lažnih obećanja napokon se pretvara u moderno sportsko zdanje. Radovi na izgradnji novog stadiona, koji su započeli u travnju prošle godine, u punom su jeku, a vizure budućeg nogometnog doma svakim danom postaju sve jasnije. Prema posljednjim informacijama s gradilišta, čini se da bi Zagreb svoj novi stadion, privremeni dom Dinama i hrvatske reprezentacije, mogao dobiti i prije zadanih rokova.

Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj

Tu informaciju potvrdila je zamjenica pročelnice resornog Gradskog ureda za izgradnju Štefica Mihalic.

- Sada su završeni oni najgrublji građevinski radovi. Vidljivo je da je na sjevernoj tribini počela montaža čelične konstrukcije. Također, radi se na istoku, zapadu, a na jugu će početi montaža nosivih stupova. Sve tribine će biti natkrivene.

Spomenula je Mihalic što će biti van stadiona, koliko parkirnih mjesta te koji će se popratni sadržaji održavati na stadionu.

- Na samom ulazu, sa južne strane, bit će jedan lijepi trg i ta južna fasada će imati viseće vrtove pa će to biti jedna nova dimenzija koju će Kranjčevićeva dobiti, a trg će biti površine veće od 6000 četvornih metara. A sa istočne strane ćemo imati jedan ulaz s parkiralištem s više od 400 mjesta. Tamo će se održavati, ja se iskreno nadam, i koncerti te ostali sadržaji. Stadion mora živjeti cijelu godinu da bi bio isplativ i vjerujem da će to tako i biti.

Zagreb: Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Na gradilištu u Kranjčevićevoj, gdje glavne radove izvodi austrijski građevinski div Strabag, situacija je iznimno dinamična. Prema trenutačnom stanju, armiranobetonska konstrukcija sjeverne tribine u potpunosti je dovršena, a radovi na istočnoj i zapadnoj tribini su u poodmakloj fazi. Već su postavljeni i nosivi stupovi koji će držati krovnu konstrukciju, pa obrisi stadiona sve više nalikuju na rendere koje je javnost s odobravanjem prihvatila.

Službeni rok za završetak radova je kraj 2026. godine, no sve su glasnija nagađanja kako bi izvođač, kojem je ovaj projekt svojevrsni ogledni primjer efikasnosti, mogao sve završiti i ranije. Pojavile su se čak i optimistične prognoze da bi 'modri' prve utakmice na novom stadionu mogli zaigrati već na ljeto, na početku sezone 2026/27.

Zagreb: Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Najvažnija uloga stadiona u Kranjčevićevoj ipak je strateška. Nakon njegova dovršetka Dinamo i Lokomotiva preselit će se na novu lokaciju, čime će se stvoriti preduvjeti za rušenje starog stadiona i početak izgradnje novog Maksimira. Grad Zagreb taj projekt provodi u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, a završetak novog maksimirskog stadiona planira se do 2030. godine.

Osvrnula se Mihalic i na rušenje Maksimira koje će krenuti početkom iduće godine.

- Očekujem da će se uskoro objaviti urbanističko-arhitektonski natječaj, a što se tiče samog rušenja stadiona naš ured je raspisao natječaj za projekt rušenja. Imamo tu neke žalbe na Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i vjerujemo da ćemo i taj dio riješiti. Radimo neke paralelne stvari tako da bi željeli imati već gotovu dokumentaciju kada se Dinamo iseli tako da možemo odmah prionuti poslu.

Zagreb: Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Novi stadion neće biti samo funkcionalan, već i moderan objekt koji će zadovoljavati najviše standarde. S kapacitetom od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta, grijanim hibridnim travnjakom i svom pratećom infrastrukturom, ispunjavat će stroge kriterije Uefine kategorije 4, što znači da će moći ugostiti utakmice Lige prvaka i europskih natjecanja.

Posebna pažnja posvećena je održivosti i ekologiji. Na krov stadiona postavit će se solarna elektrana, a za navodnjavanje će se koristiti sustav za prikupljanje kišnice. Fasada će biti obložena izdržljivim aluminijskim profilima koji ne zahtijevaju održavanje, a vertikalni vrtovi povezat će stadion s okolinom. Projektom je predviđena i potpuna pristupačnost za osobe s invaliditetom.