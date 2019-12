'Novi dresovi? Mora da se šale s nama... Ovo je katastrofalno!'

Dok hrvatski navijači nestrpljivo iščekuju početak prodaje ulaznica za Euro 2020., koja kreće danas u 14 sati, javnost je opet zagolicala fotografija o navodnom dresu "vatrenih" za to prvenstvo.

Sve je još u sferi neslužbenog i nepotvrđenoga, HNS je prije dva mjeseca opovrgnuo istinitost ilustracije koja je prostrujala društvenim mrežama, a na specijaliziranom portalu Footy Headlines, koji gotovo nikad ne griješi, pojavila se i fotografija na kojoj je taj isti dres fizički i izrađen.

Kvadratiće različitih veličina koji neodoljivo podsjećaju na QR kod "vatreni" nikad nisu nosili, a sudeći prema reakcijama naših čitatelja, ne bi smjeli niti sad. Naime, gotovo 60 posto anketiranih kaže kako se radi o katastrofalnom dizajnu, dok pozitivne dojmove ima tek njih 19 posto.

- QR kodom pokušava se obezvrijediti upotreba kvadrata. Ha, mogli su staviti i bar kod umjesto imena igrača. To je glupost i podcjenjivanje, izgled je folkloran, kao da se netko šali s nama i da je inspiraciju dobio iz slavonske narodne nošnje. Katastrofa, stvarno neozbiljno, iz kože ću iskočiti ako se pojavi - rekao nam je Boris Ljubičić (74), poznati hrvatski dizajner.

Višestruko nagrađivani Sinjanin smatra da se ovim narušava vizualni identitet Hrvatske.

- To je očajna situacija zemlje koja ne zna voditi brigu o svom identitetu. Francuskoj i Danskoj to se ne može dogoditi. Ne da savez ne bi smio dozvoliti da se po njemu tako kopa, to ne bi smio ni vrh države! Zašto ne razotkriju tko je to pustio - pita se Ljubičić.

On je prije desetak godina predložio da hrvatski dres čine srebrni i plavi kvadrati, tako bi stražnja strana dresa bila neutralna i mogli bismo je kombinirati protiv sastava koji imaju pretežito crvenu ili bijelu garnituru dresova.

Foto: Boris Ljubičić

- Je li ovo moderno? Ni slučajno! Neka stave neke ptice pa će biti moderno. Ni ne treba biti, držao bih se identiteta Hrvatske. Bojimo se plavo-crvenih kvadrata jer toga tobože nema u grbu, a imamo prekrasno more. S druge strane, varijanta crveno-plavih kvadrata zna se pojaviti u Austriji koja ima te boje na zastavi.

Dresovi američkog dobavljača opreme Nike bit će predstavljeni u proljeće iduće godine, uoči pripremnih utakmica "vatrenih" u ožujku. A dotad će biti nagađanja oko toga kako bi oni mogli izgledati.

- Kod nas se uvijek strepi oko toga kako će dres izgledati i hoće li se svidjeti navijačima. Navijači vjeruju momčadi, a ne dresu. Dres je vizual kojim se služi na navijanje, a svi nam hoće izbrisati tu posebnost - rekao je Ljubičić.

Iz saveza ga, kaže, nisu kontaktirali oko prijedloga dizajna za dres gotovo 30 godina. Reagirao je tek nakon povijesne utakmice protiv SAD-a 1990. godine i poslušali su ga.

- Taj su dres zvali stolnjak i rugali mu se. Tražio sam da se kvadratići povećaju i da je sve drugo u redu. Otad postoje povećani kvadrati i s njima se radilo svašta. Najčišći nam je dres bio na Euru 1996. - zaključio je Ljubičić.