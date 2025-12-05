Obavijesti

VJEČNI DERBI

Kladionice ne vjeruju Hajduku u derbiju! Dinamo je veliki favorit

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Novi derbi Dinama i Hajduka u sklopu 16. kola HNL-a na rasporedu je u subotu od 15 sati. Prvi ovosezonski duel otišao je na stranu Dinama, a kladionice predviđaju još jednu pobjedu Zagrepčana protiv Splićana

Drugi ovosezonski derbi Hajduka i Dinama igra se u sklopu 16. kola HNL-a u subotu od 15 sati na Maksimiru. Dinamo je trenutačno prvi na tablici s 31 bodom, Hajduk je drugi s 30. Nogometaši Marija Kovačevića, ako gledamo samo HNL, ulaze u derbi u boljoj formi jer imaju tri pobjede na zadnjih pet susreta, dok je Hajduk u istom broju utakmica slavio dva puta.

Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi)
Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi)

'Modri' su do sad pobijedili 10 puta u prvenstvu, jednom remizirali i četiri puta gubili, dok su Garcijini igrači pobijedili na devet utakmica te tri puta odigrali neriješeno i gubili. Zagrepčani imaju najefikasniju momčad lige s 30 zabijenih golova, a 'bili' su drugi u tom pogledu s 23 zabijena pogotka.

Kladionice favoriziraju Dinamo s koeficijentom 1,65, dok je na Splićane visokih 4,90, a za remi je predviđen koeficijent 3,80. Prvi derbi igrao se 20. rujna i na njemu je slavio Dinamo 2-0 golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prema Transfermarktu ovo je 104. put da se vodeće momčadi HNL-a sastaju. Dinamo ima 54, Hajduk 23 pobjede i 26 utakmica završilo je neriješenim ishodom. Najbolji strijelci na 'vječnim derbijima' su Eduardo da Silva (Dinamo) i Duje Čop (Dinamo i Hajduk) koji su postigli osam pogodaka.

