Novi europski debakl Zagreba. Izgubio od Barcelone 20 razlike!

U susretu 12. kola B skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je izgubio na gostovanju kod Barcelone sa 26-46 upisavši čak 11 poraz ostavši bez izgleda za plasman u drugi krug.Domaćin je sjajno ušao u susret, poveo je 9-1, pa 13-3, da bi na poluvremenu imao velikih 25-13. U drugom dijelu prednost španjolskog sastava je samo rasla, a na koncu je završilo 46-26.

Barcelonu su do pobjede predvodili Aleix Gomez i Petar Cikuša sa po sedam golova, te Daniel Fernandez sa šest golova. Sjajan je bio i Viktor Gisli Hallgrimsson sa čak 17 obrana. Kod Zagreba najefikasniji su bili Filip Glavaš i Giorgi Tskhovrebadze sa po pet golova.

PSG je pobijedio Pick Szeged sa 29-28. Elohim Prand je predvodio pariški sastav s osam golova, dok je na drugoj strani osam golova zabio Sebastian Frimmel.

Zagreb i Gorica sastali se u 02. kolu Paket24 Premijer lige - Lige za prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Wisla Plock i Magdeburg su odigrali 29-29, pa je njemački sastav ispustio prve bodove sezone. Lovro Mihić je zabio jedan gol za domaćine, dok je Mirko Alilović imao dvije obrane. Na suprotnoj strani Matej Mandić je imao 12 obrana.

U prvom susretu iz ove skupine igranom u srijedu, GOG Gudme i Eurofarm Pelister su odigrali 28-28 nakon što su gosti izjednačili šest sekundi prije kraja golom Andrzeja Gustawa Widomskog.

Gudme su predvodili Oli Mittun sa sedam, Hjalte Lykke sa šest, te Oskar Rasmussen s pet golova, dok su u makedonskim redovima najefikasniji bili Widomski sa sedam, te hrvatski rukometaš Nikola Grahovac sa šest golova.

Na ljestvici vodi Magdeburg sa 23 boda, Barca ima 22, a treća je Wisla sa 15 bodova. Zagreb je posljednji s dva boda.