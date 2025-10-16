Novi europski debakl Zagreba, rukometaši su izgubili ključnu utakmicu za prolaz u Ligi prvaka

Nogometaši Zagreba izgubili su u petom kolu Lige prvaka 36-31 od danskog GOG-a. Zagrebaši su iza sebe imali podršku domaće publike u Areni Zagreb u važnoj utakmici za prolaz skupine, ali nisu se uspjeli izvuči u ponora u koji su upali u katastrofalnom prvom poluvremenu.

To znači kako Zagreb nakon pet utakmica najelitnijeg europskog klupskog rukometnog natjecanja i dalje nema osvojenog boda! To ga čini i jedinim takvim klubom u skupini B, dok je GOG sada na četiri boda.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

GOG je na početku utakmice poveo s velikih 8-2 i već je tu bilo jasno kako Zagreb čeka težak posao. No, posebne promjene u igri domaće momčadi nije bilo. Nastavili su promašivati "zicere", dok su Danci bili gotovo nepogrešivi pa su na poluvrijeme otišli s osam golova prednosti (11-19).

Zagrebova realizacija je u prvom poluvremenu bila samo 46 posto (11/24), a GOG je bio na 83% (19/23).Situacija se malo promijenila početkom nastavka, kad je Zagreb u prvih pet minuta napravio 4-1 i smanjio zaostatak na pet pogodaka (15-20). No, veliki preokret se nije dogodio. Danci su se opet odvojili i otišli do +9 (17-26). Štoviše, do kraja utakmice Zagreb se nije spuštao ispod pet golova razlike, s koliko je, simbolično, izgubio.

Zagreb je bez bodova na začelju skupine B, a GOG je sa četiri boda na šestom mjestu, ali bodovno izjednačen sa Szegedom i PSG-om. Vodeći Magdeburg ima maksimalnih 10 bodova, a po osam bodova imaju Barecelona i Wisla Plock.

U sljedećem, 6. kolu Zagreb će za šest dana ugostiti mađarski Szeged.

Luka Lovre Klarica i Giorgi Tskhovrebadze bili su najefikasniji kod Zagreba s po šest golova. Aleks Kavčić dodao je pet golova, a GOG su predvodili Bjerre Frederik Friche i Lasse Vilhelmsen.