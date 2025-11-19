Obavijesti

RUKOMETNA LIGA PRVAKA

Novi europski poraz Zagreba

Piše HINA,
Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Magdeburg su do slavlja predvodili Musche sa 11 golova, te Hornke sa sedam golova, dok je Mandić završio sa 12 obrana. Kod Zagreba najefikasniji su bili Bialiauski s osam golova i Faljić sa šest

Nastavalja se niz poraza rukometaša Zagreba u Ligi prvaka. U susretu osmog kola B skupine Zagreb je pred svojim navijačima izgubio od Magdeburga sa 35-43 upisavši i osmi poraz.  Hrvatski prvak upisao je i osmi poraz, dok je aktualni europski prvak ostvario i osmu pobjedu.

Ova dva kluba igrala su i prošlog tjedna u Magdebrugu, njemački sastav je u GETEC Arene slavio sa 27-22, dok je u zagrebačkoj Areni pobijedio sa +8 (43-35).

Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagreb je poveo 1-0 i bilo je to jedino vodstvo domaćina. Magdeburg je u 13. minuti imao četiri gola prednosti (8-4), u 21. minuti je bilo +6 (15-9), a na poluvremenu velikih osam golova razlike (22-14). Domaća obrana u prvom dijelu nije pronašla rješenje za Matthiasa Muchea sa šest i Tima Hornkea s pet golova, dok je Matej Mandić na gostujućim vratima imao osam obrana.

Kod Zagreba u prvom dijelu po tri gola su zabili Luka Lovre Klarica i Ihar Bialiauski, dok su vratari Ante Grbavac i Haris Suljević imali svaki samo po jednu obranu.

U drugom dijelu obrane su bile na "odmoru", pa je taj dio igre završio sa 21-21. Njemački sastav je kontrolirao rezultat i do kraja rutinski priveo susret kraju.

Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Magdeburg su do slavlja predvodili Musche sa 11 golova, te Hornke sa sedam golova, dok je Mandić završio sa 12 obrana. Kod Zagreba najefikasniji su bili Bialiauski s osam golova, Adin Faljić je dodao šest, a Klarica i Glavaš po pet golova. Suljević je imao tri obrane.

U preostalim susretima osmog kola sastaju se PSG - Barcelona, GOG Gudme - Wisla Plock, te Pick Szeged - Eurofarm Pelister.

Nakon nepotpunog kola Mageburg vodi sa maksimalnih 16 bodova, dok je Zagreb na "nuli". U idućem kolu hrvatski prvak će 27. studenog gostovati kod mađarskog Pick Szegeda.

