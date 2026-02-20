Novi 'hrvatski' superstar osvaja hokejaški svijet: Djed je s Krka, ruši rekorde na Zimskim igrama

Hokejaški svijet s pozornošću prati Zimske olimpijske igre u Milanu, a 19-godišnji kanadski fenomen Macklin Celebrini ne samo da vodi Kanadu prema medalji, već to čini kao ponajbolji igrač turnira. Za hrvatske ljubitelje sporta, priča o njemu ima i posebnu težinu. Prvi izbor NHL drafta i nova zvijezda San Jose Sharksa, mladić je čiji korijeni sežu do otoka Krka.

Putovima Joea Šakića

Nakon legende Joea Sakica (izvorno Šakić), čiji je otac iz Studenaca kraj Imotskog, Kanada je dobila novu hokejašku superzvijezdu hrvatskog podrijetla. Macklinov djed, Anton Celebrini, emigrirao je u Kanadu iz malog mjesta Porat na otoku Krku. Iako prezime zvuči talijanski, što nije rijetkost na sjevernom Jadranu, obitelj se ponosno identificira s hrvatskim nasljeđem.

Ta je veza duboko usađena u obitelj. Macklinov otac, Rick Celebrini, cijenjeni je stručnjak za sportsku medicinu i direktor sportske medicine i performansi u NBA momčadi Golden State Warriors. U mlađim danima bio je i sam sportaš, nogometaš koji je igrao za Croatia SC u Vancouveru, klub koji je okupljao lokalnu hrvatsku zajednicu. Poput oca, Macklin je odrastao kao navijač Vancouver Canucksa, a hokej mu je bio u krvi od najranijih dana.

Foto: Mike Segar

Hokejaško čudo od djeteta

Macklinov uspon bio je strelovit. Od malih nogu pokazivao je nevjerojatan talent i, još važnije, radnu etiku. Njegovi treneri iz djetinjstva opisuju ga kao dječaka koji je živio na ledu, uvijek tražeći dodatni termin za trening.

Nakon što se obitelj preselila u Kaliforniju zbog očevog posla, Celebrini je nastavio dominirati. U sezoni 2022/23., igrajući za Chicago Steel u američkoj juniorskoj ligi (USHL), postao je prvi igrač u povijesti koji je u istoj sezoni osvojio nagrade za igrača godine, novaka godine i napadača godine. Njegovih 86 bodova (46 golova i 40 asistencija) u 50 utakmica bili su rekord za igrača mlađeg od 17 godina.

Uslijedila je sezona na Sveučilištu u Bostonu, gdje je igrao sa starijim bratom Aidenom. U samo 38 utakmica zabio je 32 gola i dodao 32 asistencije, što mu je donijelo Hobey Baker Award, najprestižniju nagradu u sveučilišnom hokeju. Sa 17 godina postao je najmlađi osvajač u povijesti.

Foto: Mike Segar

Dominacija na najvećoj pozornici

San Jose Sharksi nisu dvojili ni sekunde i izabrali su ga kao prvog na NHL draftu 2024. U debitantskoj sezoni odmah je pokazao da pripada eliti, završivši je sa 63 boda u 70 utakmica. No, prava eksplozija uslijedila je u njegovoj drugoj sezoni i na Olimpijskim igrama.

U Milanu je Celebrini postao najmlađi kanadski hokejaš koji je zabio gol na Olimpijskim igrama, srušivši rekord Jonathana Toewsa. Prije polufinalnog okršaja s Finskom vodeći je strijelac turnira s pet golova te ima i četiri asistencije. Srušio je i rekord po broju bodova za jednog tinejdžera na Igrama na kojima nastupaju NHL igrači. Posebno je briljirao u dramatičnom četvrtfinalu protiv Češke, gdje je zabio prvi gol za Kanadu i asistirao za pobjednički pogodak Mitcha Marnera u produžetku za pobjedu 4-3.

Foto: Sergei Belski

Njegove igre nisu prošle nezapaženo među suigračima, legendama poput Sidneya Crosbyja i Nathana MacKinnona.

​- On je prava stvar. Dugo će biti najbolji igrač u ovoj ligi. Možda već i jest - izjavio je MacKinnon.