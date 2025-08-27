Hajdukov Španjolac oglasio se na hrvatskom, Makedonac mu napisao: 'Najveći hrvatski klub'

Samo dva španjolska nogometaša igrala su za Hajduk tijekom njegove bogate povijesti, posljednji je bio Borja Lopez koji je iz kluba otišao prije šest godina, a sada su Splićani u samo jednom danu angažirali dvojicu. I prema svim projekcijama, za razliku od njihovih prethodnika Lopeza i Ignacija Maganta, Hugo Guillamon (25) i Edgar Gonzalez (28) trebali bi biti enormna pojačanja za Hajduk.

Prvi dolazi iz Valencije, kao klasični defenzivni vezni, koji će biti mozak ekipe, povezati obranu s napadom i omogućiti veću slobodu Pajazitiju i Krovinoviću u završnici. S druge strane, Gonzalez će pojačati konkurenciju u obrani, donijeti veliku dozu iskustva i sigurnosti.

Foto: Miro Gabela/Hajduk

Ivan Rakitić upregnuo je kontakte i veze i doveo igrače koji zajedno imaju preko 200 nastupa u La Ligi. Prije nekoliko godina to je bilo nezamislivo, ali Hajdukova probitačnost u nogometni svijet uvelike je olakšana otkako na funkciji tehničkog direktora ima veličinu kao što je Rakitić koji je prepoznato ime u svijetu nogometa. I kada te on nazove, teško je odbiti, što smo vidjeli u slučaju Ante Rebića, ali i dvojica Španjolaca.

Navijači su nestrpljivi, jedva čekaju vidjeti pojačanja na travnjaku, a na Gonzalu Garciji je da ih što prije uklopi u svoj orkestar. Ako uspije, dobit će velika pojačanja u borbi za naslov prvaka.

Foto: Miro Gabela/Hajduk

Guillamon je na dan potpisa ugovora odmah oduševio navijače splitskog kluba. Oglasio se na društvenim mrežama i to na hrvatskom jeziku.

- Jako sam sretan i uzbuđen što započinjem svoje putovanje u Hajduku. Veselim se vidjeti vas sve na Poljudu u nedjelju, Hajduk živi vječno - napisao je novi dirigent Hajdukova veznog reda.

Javili su mu se brojni bivši suigrači i zaželjeli sreću, a zanimljiv je bio komentar makedonskog golmana Stole Dimitrievskog.

- Najveći klub u Hrvatskoj. Uživaj - napisao mu je golman Valencije.

Navijači su danas od 14 sati trebali podrobnije upoznati najnovija pojačanja. Bila je predviđena press konferencija u poljudskom salonu, ali ista je na kraju ipak odgođena zbog tehničkih razloga pa će se održati u nekom novom terminu o kojem će klub naknadno obavijestiti javnost.