Novi izazov Livakoviću: Vatrena jedinica u klubu nevjerojatne priče i teškog početka sezone

Dominik Livaković (30), vratar hrvatske nogometne reprezentacije, i službeno je postao novi član Girone. Stiže na posudbu iz Fenerbahčea do kraja sezone. Došao je u katalonski klub dok se senzacija pretprošle sezone La Lige bori s lošim ulaskom u novu natjecateljsku godinu. Livaković se pridružuje momčadi koja je ispisala jednu od najljepših nogometnih priča, no sada joj je potrebna stabilnost.

Kakva je Girona? Od pete lige do zvijezda

Osnovana 1930., Girona je desetljećima bila sinonim za niželigaški nogomet. Klub je proveo veći dio povijesti u drugoj, trećoj, pa čak i četvrtoj španjolskoj ligi. Još 1999. natjecali su se u petom rangu, a navijači su o eliti mogli samo sanjati. Zbog brojnih neuspjelih pokušaja proboja u prvu ligu kroz doigravanja, klub i navijači dobili su nadimak "tozudos" (uporni) koji im savršeno opisuje neslomljivi duh.

Povijesni preokret dogodio se 2017., kada je Girona nakon 87 godina postojanja napokon izborila plasman u La Ligu. Bio je to početak nove ere za klub koji domaće utakmice igra na skromnom stadionu Montilivi, kapaciteta tek nešto više od 14.000 gledatelja.

Revolucija pod okriljem City Football Groupa

Kad je ušao u prvu ligu, klub je doživio i vlasničku transformaciju. City Football Group (CFG), multinacionalna kompanija koja posjeduje i Manchester City, stekla je 44,3 posto udjela u klubu. Identičan postotak preuzela je i Girona Football Group, na čelu s Pereom Guardiolom, bratom slavnog trenera Pepa Guardiole.

Ovo partnerstvo donijelo je financijsku stabilnost, strateške resurse i pristup globalnoj mreži talenata. Igrači poput Sávija i Yana Couta stigli su na posudbu iz sestrinskih klubova i odigrali ključne uloge u nedavnim uspjesima. Međutim suradnja je stvorila i izazov jer Uefina pravila brane da dva kluba istog vlasnika nastupaju u istom europskom natjecanju. Kako bi i Girona i Manchester City mogli igrati Ligu prvaka, CFG je morao smanjiti utjecaj i staviti dio dionica u neovisni "slijepi fond" (blind trust) i prihvativši ograničenja na transfere igrača između klubova.

Senzacionalni put do Lige prvaka

Pod vodstvom trenera Míchela, Girona je u sezoni 2023/24. postala prava nogometna senzacija. Igrajući hrabar, napadački i atraktivan nogomet, momčad je dugo prijetila čak i Real Madridu i Barceloni u borbi za naslov. Sezonu je završila na povijesnom trećem mjestu s 81 bodom, postigavši čak 85 golova te je tako osigurala prvi, povijesni nastup u Ligi prvaka. Pobjede protiv Barcelone od 4-2, i kod kuće i u gostima, bile su vrhunac njihove najbolje sezone u povijesti.

Ipak, sezona 2024/25. donijela je grubo prizemljenje. Nakon odlaska ključnih igrača poput najboljeg strijelca La Lige Artema Dovbyka, Girona je upala u krizu rezultata. Jedva se spasila od ispadanja iz prvenstva, kao i Sevilla (jedan bod iznad crte, 16. mjesto), a u Ligi prvaka je pobijedila tek Slovan Bratislavu kod kuće uz poraze od PSG-a, Feyenoorda, PSV-a, Sturma, Liverpoola, Milana i Arsenala. Ni početak nove kampanje nije donio ljepše vijesti jer je klub nakon tri kola La Lige zakucan za dno ljestvice bez bodova i s gol-razlikom 1-10. Pobijedili su je Rayo Vallecano (3-1), Villarreal je razbio 5-0, a slavila je i Sevilla u gostima (2-0).

Upravo tu na scenu stupa Dominik Livaković. Njegov dolazak jasan je potez uprave da ojača najslabiju kariku momčadi. Prepoznat po pouzdanosti, sjajnim refleksima i specijalnosti za obranu jedanaesteraca, Livaković donosi iskustvo igranja na najvišoj razini s hrvatskom reprezentacijom, Dinamom i Fenerbahčeom. Njegovo prisustvo trebalo bi unijeti prijeko potrebnu sigurnost i mirnoću u obrambenu liniju te riješiti jedan od gorućih problema s početka sezone.

Livaković se pridružuje klubu koji utjelovljuje ambiciju i otpornost, ali ga čeka i veliki izazov, po svemu sudeći i grčevita borba za ostanak u španjolskom prvenstvu. Za hrvatskog golmana ovo je idealna prilika da se dokaže u jednoj od najjačih liga svijeta, pomogne katalonskom klubu da prebrodi krizu i nastavi pisati nevjerojatnu nogometnu bajku.