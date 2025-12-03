Obavijesti

PREMIER LIGA

HINA
Novi kiks blijedog Liverpoola, Chelsea izgubio od Leedsa...
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Arsenal je slavio protiv Brentforda i povećao prednost nad drugoplasiranim Cityjem na plus pet

U 14. kolu engleske Premier lige nogometaši Chelseaja su poraženi kod Leedsa s 1-3, dok je Liverpool na svom Anfieldu osvojio tek bod protiv Sunderlanda odigravši 1-1.

U prošlom kolu Liverpool je napokon pobijedio, slavio je s 2-0 kod West Hama, ali brzo se vratio prosječnim ili slabim rezultatima. Protiv Sunderlanda se čak spašavao poraza jer su gosti vodili 1-0 do pred kraj utakmice. Strijelac za 1-0 Sunderlanda bio je Talbi u 67. minuti. Ipak, Liverpool je izvukao barem bod. U 81. minuti je Wirtz uz pomoć Mukielea zabio za 1-1.

Napadao je Liverpool do kraja, no najveću šansu je propustio gostujući igrač Isidor koji u 94. nije realizirao situaciju jedan na jedan s golmanom Liverpoola Alissonom.

Premier League - Liverpool v Sunderland
Foto: Peter Powell/REUTERS

Leeds je zasluženo pobijedio Chelsea 3-1 pred svojim navijačima. Nakon prvog poluvremena Leeds je imao vodstvo 2-0 nakon golova Bijola u šestoj i Tanake u 43. minute. Iz prve prave šanse Chelsea je smanjio u 50. minuti golom Neta, no veliku  grešku gostujuće obrane iskoristio je Calvert-Lewin u 72. minuti za konačnih 3-1 Leedsa.

Premier League - Leeds United v Chelsea
Foto: Chris Radburn/REUTERS

Nogometaši Arsenala nisu bili posve uvjerljivi u 14. kolu, ali je vodeći sastav ostvario novu ligašku pobjedu, svladao je na svom stadionu Brentford s 2-0. Time se Arsenal vratio na pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Manchester City. Arsenal je poveo u 11. minuti kada je Merino lijepim trzajem glavom pogodio za vodstvo svoje momčadi. Sve do 91. minute je bilo minimalnih 1-0, a tada je Saka zabio za 2-0 i potvrdu tri boda Arsenala.

Aston Villa je u gostima nadigrala Brighton 4-3 premda je domaćin nakon pola sata igre vodio 2-0. Prvo je zabio Van Hecke za domaćina, a u 29. minuti je Torres pogodio vlastitu mrežu.

Do odmora je Aston Villa već bila na 2-2, a oba pogotka za klub iz Birminghama je postigao Watkins. U nastavku susreta je uslijedio potpuni preokret. Prvo je Onana nakon sat vremena igre zabio za 3-2, dok je Aston Villa zakoračila prema tri boda kada je Malen u 78. minuti pogodio za 4-2.

U 83. minuti je Van Hecke još jednom razveselio domaće navijače i smanjio na 3-4, ali u završnici domaćin ipak nije stigao barem do boda.

Minimalne su gostujuće pobjede upisali Crystal Palace i Nottingham Forest. Crystal Paalace je golom Munoza u 44. minuti slavio s 1-0 kod Burnleyja, dok je istim rezultatom Nottingham Forest pobijedio kod posljednjeg Wolverhamptona. Jedini je gol dao Igor Jesus u 73. minuti.

Posljednja utakmica ovog kola igra se u četvrtak, a sastaju se Manchester United i West Ham.

OSTALO

