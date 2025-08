Novi kolaps Zekićeva Sarajeva: 'Sramota! Pojedinci su kao da je ovo njihova privatna prčija'

Sarajevo, kojeg vodi hrvatski trener Zoran Zekić, otvorilo je prvenstvo remijem s Radnikom (4-4). Utakmica u kojoj je Zekićeva momčad vodila s tri gola prednosti da bi se u 82. minuti našli u zaostatku 3-4. Bod je Sarajevu donio Mihael Mlinarić u 87. minuti. Zekić nije bio zadovoljan nakon utakmice te je oštro kritizirao igru svoje momčadi.

- Bila je to jedna od boljih utakmica u posljednjih nekoliko mjeseci. Veliki broj šansi smo promašili, vidjeli ste, u trenucima kada trebaš ispoštovati suigrače, to ne napraviš i kazni te. Neke stvari ne idu, primiti tako brzo četiri gola, to nije porazna činjenica, već sramota - rekao je trener Sarajeva pa dodao:

- Ponašamo se nonšalantno. Pojedini igrači se ponašaju kao da je ovo njihova privatna prćija. Osim teškog udarca koji smo primili u četvrtak u Europi, evo i novi udarac. Ispričavam se svima.

Uzvratna utakmica 3, pretkola Konferencijske lige između FK Spartak Trnave i Sarajeva | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pohvalio je igru momčadi do 60. minute, ali je naglasio kako je šokiran što se dogodilo do kraja susreta.

- Teško je bilo što pametno reći nakon svega što se događalo večeras. Ovo će vjerojatno zvučati idiotski, ali mislim da smo bili bolji. Opet bezbroj šansi, opet nepoštivanje nekih osnovnih postulata nogometa, života i svega. Ne poštujemo šanse koje stvaramo. To je stvarno užasno. Moramo ovo riješiti ranije, imali smo dovoljno trenutaka. Nemoguće je da imaš sve pod kontrolom i 3:0. Mi uđemo u divljanje i ostavljaš sredinu praznu i ovako se dogodi što se dogodi - prenio je Zekićeve riječi portal sportsport.ba, pa dalje navodi:

- Na 3:0 samo trebaš odigrati dovoljno pametno. To je očito nekada kompleksno. Očekivanja su ovdje velika. Na 60 minuta ja nemam nikakvu zamjerku, jer smo bili poletni, stvarali trokute, ali s ovim iza sam šokiran što se dogodilo.

Sarajevo u drugom kolu igra protiv Slobode iz Doboja u gostima.