Prvi Mamićev potez u Sarajevu: Dovodi Cvitanovića za trenera

Nakon niza loših rezultata i smjene legende kluba Husrefa Musemića, bosanskohercegovački prvoligaš Sarajevo ima novog trenera. Riječ je o Mariju Cvitanoviću, bivšem strategu Dinama, koji preuzima užarenu klupu kluba s Koševa.

Sezona za Sarajevo počela je katastrofalno. Klub se nakon devet odigranih kola nalazi na razočaravajućem sedmom mjestu WWin lige Bosne i Hercegovine, s tek 10 osvojenih bodova i značajnim zaostatkom za vodećim Borcem. Mario Cvitanović bit će već treći trener koji će voditi momčad ove sezone. Sezonu je na klupi započeo Zoran Zekić, koji je podnio ostavku već na samom početku, da bi ga sredinom kolovoza naslijedio legendarni Husref Musemić.

Međutim, ni Musemićev autoritet nije uspio prodrmati ekipu. Kap koja je prelila čašu bio je bolan poraz od gradskog rivala Željezničara (0:2), nakon čega je uprava kluba odlučila raskinuti suradnju. Odluka o smjeni legende kluba jasno je pokazala da su u FK Sarajevo potrebne drastične promjene kako bi se zaustavio negativan trend i spasila sezona.

Iako je imenovanje Cvitanovića samo po sebi značajna vijest, pravi fokus javnosti usmjeren je na ulogu Zorana Mamića. Bivši trener i sportski direktor Dinama, koji je pravomoćno osuđen u Hrvatskoj, nedavno se priključio radu FK Sarajeva u ulozi savjetnika investitora za sportska pitanja. Prema više izvora, upravo je on bio ključna osoba u donošenju odluke o angažmanu novog trenera.

Sarajevo: Zoram Mamić i Sanjin Špago na nogometnoj utakmici | Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

Cvitanović se opisuje kao Mamićev "čovjek od povjerenja", s kojim njeguje odlične odnose još iz dana u Dinamu. Ovaj potez stoga se tumači kao jasan signal da Zoran Mamić preuzima aktivnu ulogu u kreiranju sportske politike kluba i da će njegov utjecaj biti presudan u budućim odlukama, od transfera igrača do strategije razvoja. Time započinje nova, neslužbena "era Mamić" na Koševu, čiji će prvi i najvažniji test biti upravo uspjeh Marija Cvitanovića.

Mario Cvitanović (49) ime je dobro poznato hrvatskoj nogometnoj javnosti. Kao trener, najveći trag ostavio je u Dinamu, gdje je vodio prvu momčad u sezoni 2017./2018. Iako je sredinom sezone napustio klupu, momčad koju je selektirao i vodio na kraju je osvojila dvostruku krunu. Njegov mandat u Dinamu bio je turbulentan, obilježen pritiskom i velikim očekivanjima, ali i rezultatima koji su potvrdili njegov trenerski potencijal.

Nakon odlaska iz Maksimira, vodio je Šibenik i Lokomotivu u Hrvatskoj, a imao je i kratku inozemnu epizodu u saudijskom klubu Al Wahda.