Novi Marof zaradio dvogodišnji budžet kluba zbog Ivanušecova milijunskog transfera iz Dinama

Luka Ivanušec (24) nedavno se u transferu vrijednom osam milijuna eura iz Dinama preselio u Feyenoord. Dio novca dobit će i Novi Marof, njegov prvi klub.

- Ako je transfer Luke bio oko osam milijuna eura, Nogometni klub Novi Marof će dobiti 80.000 eura od tog transfera. To nikad prije tako nije bilo i jedan posto također ide Županijskom nogometnom savezu. Sredstva ćemo onda uložiti u daljnji razvoj infrastrukture i neke druge projekte. Novom Marofu će tako doći dvogodišnji budžet, nije to malo. To je samo dokaz da se od vrhunskih igrača ipak nešto vrati - rekao je Nenad Horvatić, predsjednik Županijskog nogometnog saveza Varaždin, u razgovoru za eVaraždin.

- Bez baze nema ničega. Razgovarajući na sjednici izvršnog odbora u kojem sjede i predsjednici klubova i koji imaju svoje skaute po Slavoniji, čujemo da klubovi već uzimaju djecu. Da bi dijete sa 16 ili 18 godina došlo u nogometni klub Dinamo, Hajduk, Rijeku ili Osijek, ono je negdje počelo, netko mu je kupio prve kopačke i na kraju taj klub nema nikakav povrat. To je i poticaj klubu jer su gotovo svi igrači došli iz nekog malog sela i malog kluba - dodao je.

Prema Transfermarktu, Luka Ivanušec vrijedi 12 milijuna eura. Za Feyenoord je odigrao jednu utakmicu. U 4. kolu prvenstva Feyenoord je u gostima pobijedio Utrecht (5-1). Ivanušec je u toj utakmici ostvario asistenciju.