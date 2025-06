Novi 'modri': Autoritativni Kova i moguće neočekivani kapitalac, a jednog veznjaka čeka Rujevica

Sezona nikad ranije nije bila gotova. Rečenica je to iz komentara autora ovih redaka napisana nakon pobjede Dinama protiv Istre 1961 kad je na Maksimiru 'pukla petarda' na otvaranju prošle sezone. Što reći, griješio sam i gore u životu, ali ta rečenica definitivno nije dobro ostarjela. Moćni Dinamo, Jakir na klupi koji je bio autoritet nakon svega, izgledalo je kao jednosmjerna ulica, a na kraju smo došli do bezizlaznog labirinta, kao da ga je sam Dedal gradio. Ipak, na kraju su porasla (mala) krila koja su dovela 'modre' do drugog mjesta i Europske lige, a sad je uslijedio restart na tvorničke postavke.

