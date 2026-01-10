Obavijesti

Novi Modrićev suigrač: 'On je najvažniji Hrvat u nogometnoj povijesti. Fasciniram sam njime'

Novi Modrićev suigrač: 'On je najvažniji Hrvat u nogometnoj povijesti. Fasciniram sam njime'
U Modriću imamo iznimno uspješnog i iskusnog igrača. Igrao sam u finalu Lige prvaka protiv Reala prije godinu i pol protiv Luke, rekao je novi napadač Milana, Niclas Füllkrug, u izjavi za medije

Niclas Füllkrug (32) je u zimskom prijelaznom roku stigao u Milan na posudbu iz West Hama. Kako to obično biva, novi igrači vrlo često dobiju priliku ispričati kako su se snašli u prvim danima u klubu te kako su "kliknuli" sa suigračima. Njemački napadač je u svojoj izjavi posebno nahvalio Luku Modrića, koji će mu pomoći da ponovo otkljuća svoje golgeterske sposobnosti.

- Imamo stvarno dobre igrače. U Modriću imamo iznimno uspješnog i iskusnog igrača. Igrao sam u finalu Lige prvaka protiv Reala prije godinu i pol protiv Luke. On je najvažniji Hrvat u povijesti nogometa i ima izvanrednu kvalitetu u obje faze igre. Impresioniran sam što mogu igrati s njim - rekao je Füllkrug.

Nijemac je u karijeri nastupao za  Werder, Greuther Fürth, Nürnberg, Hannover, Borussiju Dortmund te West Ham, a sada će dočekivati Modrićeve lopte u vrhu napada Rossonera te se pokušati vratiti u dobru formu kakvu je imao u Dortmundu. Tamo je u 43 utakmice zabio 15 golova te 10 putra asistirao, što mu je donijelo transfer u West Ham. Ipak, tamo se nije najbolje snašao te je u 29 utakmica zabio tri gola.

