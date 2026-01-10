Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČEKA SE SRIJEDA PLUS+

Novi obračun Kustića i Svetine: Srijeda će dati brojne odgovore, IO HNS-a pred velikim ispitom!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Novi obračun Kustića i Svetine: Srijeda će dati brojne odgovore, IO HNS-a pred velikim ispitom!
Leipzig: Poznati na susretu Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dva vodeća čovjeka hrvatskog nogometa sve su češće na suprotnim stranama. Još u kolovozu se pisalo o Svetininom pokušaju puča, a 'slučajni susret' s Mamićem donio je puno nervoze u HNS...

Admiral

Hrvatski nogomet opet trese ozbiljan skandal. Glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina proteklih se dana u Hercegovini, slučajno ili namjerno (prosudite sami) našao s osuđenim bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem, a to je naljutilo brojne strukture u nogometnom savezu. I to s razlogom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo
20 IZABRANIH

Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo

Izbornik Sigurdsson objavio konačni popis igrača za Euro 2026. Ante Ivanković i Patrik Martinović na pričuvnoj listi. Hrvatska spremna za okršaj s Njemačkom i Europsko prvenstvo u Švedskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026