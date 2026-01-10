Dva vodeća čovjeka hrvatskog nogometa sve su češće na suprotnim stranama. Još u kolovozu se pisalo o Svetininom pokušaju puča, a 'slučajni susret' s Mamićem donio je puno nervoze u HNS...
Novi obračun Kustića i Svetine: Srijeda će dati brojne odgovore, IO HNS-a pred velikim ispitom!
Hrvatski nogomet opet trese ozbiljan skandal. Glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina proteklih se dana u Hercegovini, slučajno ili namjerno (prosudite sami) našao s osuđenim bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem, a to je naljutilo brojne strukture u nogometnom savezu. I to s razlogom.
