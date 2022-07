Novi obrambeni Rijeke stigao u Hrvatsku i prekinuo s turbofolk pjevačicom: Razlog je bizaran

Hrvatski nogometaš i igrač Rijeke Mateo Pavlović (29), inače rodom iz Mostara, nakon tri godine prekinuo je vezu sa srpskom turbofolk pjevačicom Katarinom Kajom Ostojić (36).

Prema saznanjima Telegrafa, par je raskrstio prije mjesec dana kada je Mateo karijeru odlučio nastaviti u Hrvatskoj. Nakon šest godina igranja u Francuskoj za Amiens i Angers, stigao je na Rujevicu.

Ali, razlog njihovog prekida nije Mateov odlazak u Hrvatsku nego njezina nacionalnost. Naime, prema tvrdnjama srpskih medija Pavlovićevoj obitelji nije odgovaralo što je Kaja srpkinja zbog čega je pokupila svoje stvari iz zajedničkog stana u Francuskoj te se vratila u Beograd.

- Mateovi roditelji nikada nisu podržavali vezu sa Kajom. Oni je nikada nisu ni upoznali, usprkos tome što je više puta bila sa Mateom u Hrvatskoj. Jednostavno su se protivili tome da im sin oženi Srpkinju. Njih dvoje su se svo vrijeme nadali da će se taj njihov stav promijeniti kada vide koliko su sretni i koliko se vole - govori dobro obaviješten izvor i dodaje:

- Ništa se nije promijenilo i samo su s vremenom osjećali sve veći pritisak. Nakon njegove odluke da potpiše ugovor s Rijekom uslijedio je dug razgovor, nakon čega i raskid. Shvatili su da ne mogu nastaviti vezu s obzirom na to da se stav njegove obitelji nije promijenio te da neće više moći živjeti zajedno. Bila je to teška odluka, ali bez svađe. Znam da oboje pate, ali to je bilo jedino rješenje za njih.

Inače, Kaja i Mateo su u vezi bili od sredine 2019. godine, a prvu zajedničku fotografiju pjevačica je objavila godinu dana kasnije na Valentinovo kada joj je nogometaš poklonio buket crvenih ruža te ju je počastio romantičnom večerom.

"Povodom današnjih natpisa u medijima kojji su se pojavili, a tiču se mog privatnog života, reći ću samo da smo Mateo i ja okončali emotivnu vezu i da se nadalje neću oglašavati ovim povodom. Zamolila bih sve medije da imaju razumijevanja i da ispoštuju našu privatnos. Hvala puno. Vaša Kaja", napisala je na svom Instagramu.

