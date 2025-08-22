Novi obrat u sagi Isak? 'Svrake' čekaju novu ponudu Liverpoola

Prije nekoliko dana činilo se da definitivno neće biti ništa od transfera Alexandera Isaka (25) u Liverpool, ali britanski mediji su objavili kako uprava Newcastlea očekuje novu ponudu "Redsa" za švedskog golgetera.

Prvotnu ponudu od 125 milijuna eura "Svrake" su glatko odbile, ističući kako švedski reprezentativac vrijedi nevjerojatnih 170 milijuna eura. U međuvremenu Isak i uprava Newcastlea su razmijenili teške riječi, a Šveđanin je ustvrdio kako mu je klupska uprava obećala da neće sabotirati njegov transfer u novu sredinu. "Kad se obećanja prekrše, onda više nema povjerenja i vezi mora doći kraj. Zato smatram da bi promjena bila korisna za obje strane, i za Newcastle, i za mene", objavio je Isak u utorak na društvenim mrežama.

Nakon tih riječi uprava Newcastlea je shvatila da nema smisla blokirati odlazak Isaka, jer bi u svojim redovima imali nezadovoljnog igrača koji bi mogao narušiti atmosferu u cijeloj momčadi. Iako nemaju adekvatnu zamjenu za Isaka, jer je Slovenac Benjamin Šeško završio u Manchester Unitedu, a Hugo Ekitike u Liverpoolu, klub sa St. James Parka je svjestan da će morati prodati švedskog golgetera.

Britanski mediji tvrde da bi ovaj puta "Svrake" bez oklijevanja prihvatile znatno nižu ponudu od traženih 170 milijuna eura. Govori se o iznosu između 135 i 140 milijuna eura. Liverpool je ovog ljeta već potrošio 340 milijuna eura na igračka pojačanja.

Ipak, treba napomenuti i da je engleski prvak uprihodio 219 milijuna eura kroz prodaje Luisa Diaza, Darwina Nuneza, Bena Doaka, Jarella Quansaha i ostalih, tako da bi vjerojatno imao prostora za još jedno pojačanje. Važna je stvar i da je ovog ljeta Liverpool ostao bez tri napadačke opcije (Diaz, Nunez i nažalost Jota), a doveo je samo Ekitikea.

Isak je došao u Newcastle iz Real Sociedada 2022. za gotovo 70 milijuna eura. U tri sezone zabio je 62 gola i tome je dodao 11 asistencija. Sadašnji ugovor mu vrijedi do lipnja 2028. i po njemu godišnje zarađuje sedam milijuna eura.