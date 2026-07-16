Novi ofenzivac stiže u Dinamo!? Igrao i za reprezentaciju Japana

Sota Nakamura (23) trebao bi sljedećih dana postati novi igrač Dinama. Podsjećamo, još smo prošloga tjedna ekskluzivno pisali kako "modri" u velikoj tajnosti radi na dovođenju jednog japanskog krilnog nogometaša, a sad je njegovo ime procurilo na forumu Zona Dinamo. I sve je izvjesnije kako će Nakamura vrlo brzo stići u Zagreb, postati član Dinama.

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Riječ je o 23-godišnjaku koji brani boje japanskog prvoligaša Sanfreece Hiroshime, momčadi čija je klupska legenda Mihael Mikić, a za taj je klub svojedobno nastupao i Dario Dabac, sportski direktor Dinama. Nakamura na Transfermarktu vrijedi 900 tisuća eura, može igrati polušpicu, na obje krilne pozicije i kao napadač, u srpnju 2025. godine je debitirao za Japan (dva nastupa, jedan gol).

Prošle je sezone u 24 nastupa zabio pet golova, bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi, u karijeri je za Hiroshimu u 71 utakmici zabio 18 golova uz 10 asistencija. Japanski mediji već navode kako je Nakamura napustio pripreme Hiroshime, zaputio se prema Europi napraviti inozemni transfer, a tamošnje nas kolege uvjeravaju kako ide u Dinamo.

Foto: instagram

Iz Maksimira još nema potvrde oko ovog transfera, iako Zvonimir Boban i Dario Dabac već tjednima rade na jačanju aktulane momčadi. Sota Nakamura je u dresu Japana zabio u pobjedi protiv Hong Konga (5-1), bio mu je to i debi za nacionalnu vrstu. I sad bi poslije Kazuyoshija Miure, Takura Kaneka i Takuye Ogiware mogao postati četvrti Japanac u Dinamovoj povijesti. Sve će postati jasnije sljedećih dana...