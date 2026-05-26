Novi ogroman posao Kustošije. Prodala tinejdžera za dva mil. €

Hrvatski trećeligaš Kustošija sklopio je novi unosni posao. Mladi veznjak Carlos Mejia (18) Hrvatsku će zamijeniti Belgijom, a prelazi u redove tamošnjeg Royala Antwerpa, koji je prošlu sezonu završio na 11. mjestu.

Belgijski klub izdvojit će oko dva milijuna eura za transfer, a ovaj potez u skladu je s poslovnom politikom Antwerpa, kluba poznatog po modelu pronalaženja i razvoja mladih talenata koje kasnije prodaje za znatno veće iznose.

Mejia, inače Kolumbijac, odigrao je 26 seniorskih utakmica za Kustošiju ove sezone, od čega 19 od prve minute. Iako je tinejdžer, bio je važna karika u lovu na drugu ligu, a sad prelazi u belgijsku ligu nakon godinu dana u zagrebačkom klubu.