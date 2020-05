Novi početak: Pet igrača otišlo iz HNL-a, dva nova trenera...

Nogomet se, što se natjecateljskih utakmica tiče, u Hrvatsku vraća subotnjim polufinalnim kup-ogledom Slaven Belupa i Lokomotive od 20.15, a u nedjelju Rijeka u istom terminu na Rujevici dočekuje Osijek. Korona virus prodrmao je svijet, a krize nisu bili lišeni ni naši prvoligaši. Kako bi se izbjegle financijske dubioze, klubovi su rezali plaći, s više ili manje uspjeha.

Dinamo

Uprava Dinama svojim je igračima i stručnom stožeru predložila rezanje plaća po modelu da im se jedna trećina zaključno s 30. rujna 2020. ne isplati, da im se jedna isplati naknadno te da jednu trećinu primaju redovito. Došlo je do "kratkog spoja" između uprave te igrača i stručnog stožera pa su pali otkazi. Nenad Bjelica i njegov stručni stožer odavno nisu u Maksimiru, a vođenje prve momčadi preuzeo je Igor Jovićević.

Pripremne utakmice:

Dinamo - Osijek 2-1

Dinamo - Gorica 2-3

Dinamo - Inter 4-1

Došli: Trener Igor Jovićević

Otišli: Trener Nenad Bjelica

- Prvi dojmovi s novim trenerom su dobri, treba još proći neko vrijeme da sve sjedne na svoje mjesto, kaže nam Dominik Livaković pa dodaje:

- Igor ima viziju i energiju, to bih kod njega zasad izdvojio - rekao je Livaković, kojega smo pitali što kaže na odluku klubu o smanjenju plaća.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- O tome je sve rekao kapetan Arijan Ademi, na to se neću vraćati, a što se tiče Nenada Bjelice, to je bila odluka kluba i ne treba je komentirati. S Bjelicom smo odlično surađivali, pogotovo ja sa Silvijom Čavlinom uz kojega sam napredovao. Želim Bjelici i stožeru puno sreće - kaže Livi.

Jovićević i njegovi suradnici već gledaju ka ljeto i slažu igračku križaljku. Maksimir bi mogli napustiti Amer Gojak i Izet Hajrović koji nisu potpisali ugovore o smanjenju plaća, a izvjesno je da nakon ove sezone igrač Dinama više neće biti iskusni francuski stoper Kevin Theophile-Catherine koji je ranije ovog tjedna udaljen iz prve momčadi nakon što je treneru Jovićeviću priznao kako nema namjeru produžiti ugovor koji mu istječe na kraju sezone.

Zna se da na ljeto dolaze Lirim Kastrati (21) i Fran Karačić (24) iz Lokomotive, a kao potencijalna pojačanja spominjala su se i neka inozemna imena. Između ostalih, Lindsey Rose (28), branič rođen u Rennesu, nastupa za Aris te Brazilac Ygor Nogueira (25) iz Gil Vicentea, također stoper.

Rijeka

Prvoligaš s Rujevice misli je okrenuo ka polufinalnom susretu Kupa s Osijekom. Momčad Simona Rožmana "nakantala" je Inter i Istru 1961 u prijateljskim utakmicama i izgleda spremno. Zanimljivo, klub je Rožmanu tijekom samoizolacije osigurao apartman na stadionu pa je iz sigurnosti improviziranog doma promatrao što rade njegovi igrači.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ciljevi?

- Klasični riječki: plasman u Europu (utoliko bolje ako to bude: sa drugog mjesta) i što dalje u Kupu u kojem Rijeka već tradicionalno ima veliku ambiciju za još jednu trofejnu sezonu - rekao je Rožman.

Pripremne utakmice:

Rijeka - Inter 4-1

Rijeka - Istra 5-1

Došli: -

Otišli: -

Lokomotiva

Slično kao i Rijeka, i Lokomotivin trener Goran Tomić mislima je okrenut ka Kupu. Velika mu je želja ući u finale i igrati na Šubićevcu pred svojim sumještanima. S druge strane bit će još jedno šibensko lice, vezni red Slaven Belupa nosi Stipe Bačelić-Grgić, a samo jedno je sigurno - jedan Šibenčanin bit će u finalu u svom gradu.

Myrto Uzuni (24) ovog proljeća je igrao svoj najbolji nogomet. Bio je definitivno najbolji igrač Lokomotive, sigurno i jedan od ponajboljih igrača lige. Pred subotnji polufinalni ogled u Koprivnici poručuje:

- Presretan sam što se napokon vraćamo na teren! Svima nam je jako nedostajao nogomet. Naporno smo svi radili, nadam se da ćemo nastaviti na razini na kojoj smo i bili. Momčad je sjajna, to moramo i nastaviti potvrđivati u utakmicama koje slijede - rekao je albanski reprezentativac pa dodao:

- Imamo kvalitetu za finale Kupa i vrh hrvatske lige. Nadam se da ćemo igrati dobro i pobijediti. Želimo nastaviti gdje smo stali, kako momčadski tako i ja osobno. Želim nastaviti s postizanjem golova, bio bih presretan kada bi postigao u Koprivnici gol koji bi odveo momčad u finale.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pripremne utakmice:

Lokomotiva - Varaždin 3-4

Lokomotiva - Varaždin 2-1

Došli: -

Otišli: -

Hajduk

U Hajduku su se odlučili na nešto drugačiji pristup. Nisu igrali pripremne utakmice s drugim hrvatskim klubovima, odrađivali su trening-utakmice između sebe.

Hajduk je uoči pauze pao na četvrto mjesto i do kraja sezone planira vratiti drugu poziciju koja je bila cilj sezone.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Vjerujem da ćemo ostvariti cilj koji je pred nama, konkurenti nam dolaze kući, hendikep je što nema publike, ali kako nama tako i njima. Počeli smo raditi jako i kvalitetno, i u nekim novim stvarima, tako da vjerujem da ćemo biti pravi od samoga početka. Pojam priprema je po meni malo i precijenjen, to je možda bilo u staro doba, pripreme, pa onda ništa - rekao je Tudor i nastavio:

- Svi treneri novijih generacija praktično stalno rade jako. Guardiola kaže da su pripreme samo da se uigraju taktički, a da se na utakmicama diže forma. Drugi pak vole dati bazu, pa tijekom tjedana raditi na taktici... Ali kad igraš u ritmu srijeda-nedjelja, ako igraš Europsku ligu ili Ligu prvaka, onda nemaš vremena raditi kroz tjedan. Po meni je važnije tijekom tjedna raditi kvalitetno, nego napraviti dobre pripreme, a onda tijekom tjedna u sezoni ne raditi ništa - zaključio je Tudor.

Pripremne utakmice: Samo međusobno



Došli: -

Otišli: -

Osijek

U razdoblju koje dolazi bit će još i gore, ljudi će ostajati bez posla. Mi smo u povoljnijem položaju, ali što god netko mislio o nama, nemamo mi zalihe da smo se osigurali, ali vjerujemo ljudima koji vode klub i dijelimo sudbinu sa svima.

Tim je riječima Osijekov kapetan Mile Škorić obrazložio hvale vrijedan potez igrača, koji su pristali na smanjenje plaća od 50 posto dok se ne igra zbog korona virusa.

Ivan Meštrović je predložio, a igrači Osijeka predvođeni kapetanom Milom Škorićem su prihvatili.

- Oni su savjesni, shvaćaju koliko su vremena teška - rekao nam je predsjednik Osijeka i pojasnio:

- Isplatit će im se 50 posto plaće, 25 posto plaće će im se isplatiti s odgodom, a 25 posto su se odrekli. Naravno da sam očekivao da će to napraviti. Nisam sumnjao da će pristati na ovo što sam predložio.

Ciljevi u Osijeku se znaju. Klub se mora pomaknuti s nezavidne pete pozicije na tablici HNL-a i svim silama probati ući u finale Kupa.

- Svi smo željni utakmica i natjecanja i veselimo se tom trenutku kada ćemo ponovno zaigrati. Start je, s obzirom na situaciju oko jenjavanja pandemije, sve bliže i sada se sasvim fokusiramo na polufinale Kupa i ogled s Rijekom koji nas očekuje 31. svibnja - rekao je veznjak Osijeka Marin Pilj.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Peto mjesto u HNL-u sigurno nije ono što smo priželjkivali. Moramo to popraviti i ozbiljno se potruditi da u preostalim utakmicama do kraja prvenstva budemo što uspješniji i ostvarimo bolji plasman. Mislim da se ponovno možemo vratiti čak i u borbu za drugo mjesto ili barem dosegnuti treću poziciju što sigurno nije nedostižno. Jasno je da ćemo morati naporno i kvalitetno raditi da bismo u tomu uspjeli. Trebat će nam pobjede u kontinuitetu, a imamo momčad koja je u stanju ispuniti ambicije. Što se tiče Kupa, bit će teško na Rujevici, tamo nikome i nikada nije bilo lako. No, vjerujemo u sebe i prolaz u finale. Svakako ćemo ići na pobjedu i nadam se da ćemo se mi, a ne oni veseliti nakon te utakmice.

Pripremne utakmice:

Dinamo - Osijek 2-1

Došli: -

Otišli: -

Gorica

Litavski stručnjak Valdas Dambrauskas polako je pohvatao konce u turopoljskom prvoligašu. Gorica je dugo odolijevala korona-krizi. Igrači Gorice trenirali su jedno vrijeme jedini u manjim grupama, dok ljudi iz stožera Civilne zaštite to u potpunosti nisu srezali. Konkurencija na golu pojačana je dolaskom Ivana Banića koji je raskinuo ugovor s Rudešom, a otišao je Justin Mathieu, nizozemsko krilo koje se baš i nije istaknulo sjajnim nastupima.

Mladi litavski reprezentativac Paulius Golubickas (20) stigao je u Goricu u siječnju ove godine iz Dainave, na posudbu do kraja svibnja, no s obzirom na novi prvenstveni kalendar prema kojem bi sezona trebala trajati do kraja srpnja, Paulius će u klubu ostati do njenog završetka. Također, novi ugovor zaradio je Matija Dvorneković (31) koji je potpisao do ljeta 2021.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trener Dambrauskas progovorio je za klupsku stranicu o ambicijama u nastavku sezone.

- Nemojte me shvatiti krivo, ali kad pričamo o tom osobnom pristupu... Pred sebe uvijek postavljam za cilj osvajati trofeje. Kao litavski nogometni trener, bez toga ne može ići dalje. Jedino osvajanjem trofeja možemo doći do prilike da radimo u Hrvatskoj ili negdje drugdje, na još višem nivou. Ja sam iz Litve, ne iz neke nogometne zemlje. Zato uvijek pokušavam svoje igrače pogurati do maksimuma, što donosi i rezultate. Bez rezultata nemam šansu napredovati. Rezultat mora isplivati, ali različiti su načini kako doći do njega. Ponosan sam na sve trofeje koje sam osvojio... Realno, u Litvi i Latviji imam sjajne rezultate - rekao je Dambrauskas pa dodao:

- Kao glavni trener nikad nisam sezonu završio ispod trećeg mjesta. Nikad! U posljednjih pet godina igrao sam pet finala kupa, a takve stvari želim ponavljati i ovdje. Želim da Gorice nastavi rasti. I dalje nas, čini mi se, smatraju novim klubom u ligi. Klub je ušao iz druge lige, zauzeo mjesto u sredini prvoligaškog društva, što će mnogima biti i dovoljno, vjerujući da više od toga i nije realno za očekivati. Međutim, proći će još dvije, tri godine, Gorica više neće biti novi klub u ligi, a zadržavati se u sredini bit će sve teže, ovi iza vas stalno će vas željeti prestići. I zato zapravo postoje samo dvije opcije - ili ćeš pokušati otići prema gore ili ćeš s vremenom skliznuti prema dolje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pripremne utakmice:

Gorica - Istra 2-2

Dinamo - Gorica 2-3

Došli: Ivan Banić (Rudeš)

Otišli: Justin Mathieu (Raskid ugovora)

Slaven Belupo:

Pred nogometašima Slaven Belupa trebalo bi biti mirno ljeto. 'Farmaceuti' su čvrsto usidreni na sredini ljestvice, daleko od zone ispadanja. Sve što naprave u nastavku sezone bit će bonus. Ulog je velik, mogli bi u finale Kupa, s druge strane stoji Lokomotiva.

U momčadi tijekom pandemije korona virusa nije bilo previše potresa. Podravsku metropolu napustio je Robin Kamber (24), Švicarac koji je u klub došao ove zime. Odigrao je za Belupo četiri utakmice, zadobio ozljedu i to je bilo dovoljno da se obje strane prijateljski raziđu. Član Slavena više nije ni lijevi bočni Ante Vrljičak (23) koji je već dugo u drugom, čak i trećem planu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Najvažnija vijest za trenera Stipića svakako je ostanak prvog kreatora, veznjaka Stipe Bačelića-Grgića (32) koji je ove sezone zabio dva gola i još jedan namjestio.

- Sretan sam što sam produžio ugovor sa Slaven Belupom jer se u ovom klubu i gradu osjećam izrazito ugodno. Želim se zahvaliti treneru Tomislavu Stipiću koji je inzistirao na mom ostanku te direktoru Šimunoviću i Upravi na ukazanom povjerenju. Na meni je da se svojim zalaganjem na svakom treningu i na svakoj utakmici odužim svima te da zajedno sa svojim suigračima učinim sve da već ove sezone dođemo do velikog rezultata - rekao je Bačelić-Grgić.

Pripremne utakmice:

Slaven Belupo - Inter 1-1

Došli: -

Otišli: Ante Vrljičak (Raskid ugovora), Robin Kamber (Raskid ugovora)

Istra:

Pred Istrom je grčevita borba za ostanak u 1. HNL. Licenciju su ishodili, financijski dio u Puli više nije problem, ali kvaliteta momčadi itekako je upitna. Skoro su Puljani ostali bez trenera, Ivan Prelec imao je ponudu Dinama II, ali kazao je kako prvo želi završiti posao u Istri pa su Zagrepčani angažirali Sedloskog.

Prelec je u suradnji sa stručnim stožerom igrače tijekom dana samoizolacije budnima i napetima držao preko mobilne aplikacije. Svi su imali organizirane treninge na taj način jer Puljani nemaju dovoljno puls-metara za sve igrače pa su nedostatak tehnologije kompenzirali - aplikacijom.

Pripremne utakmice:

Gorica - Istra 2-2

Rijeka - Istra 5-1

Došli: Adrian Fuentes (Povratak nakon teške ozljede)

Otišli: -

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL



Inter Zaprešić

Ako itko od klubova iz 1. HNL opasno "visi" to je onda zaprešićki Inter. Nisu dobili licenciju za natjecanje u 1. HNL u prvom stupnju, a problem su financije. Šuška se da zbog korona-krize misteriozna i široj javnosti nepoznata grupacija biznismena izlazi kluba, a zbog, kako kažu, loših rezultata, smijenjen je Crnogorac Željko Petrović. Na njegovo mjesto došao je iskusni Tomislav Ivković, ali izgledi za opstanak nisu baš najbolji.

- Žao mi je što s nama nije i Serder Serderov (26) jer je igrač koji čini razliku. Bilo bi dobro kad bi odigrao barem posljednjih pet-šest kola. Ipak, ako i ne dođe, vjerujem kako ćemo i s ovim igračima ostvariti cilj. Od prije znam kako Inter ima kvalitetu i ne zaslužuje aktualno mjesto na tablici - rekao je Ivković.- Žao mi je što s nama nije i Serder Serderov (26) jer je igrač koji čini razliku. Bilo bi dobro kad bi odigrao barem posljednjih pet-šest kola. Ipak, ako i ne dođe, vjerujem kako ćemo i s ovim igračima ostvariti cilj. Od prije znam kako Inter ima kvalitetu i ne zaslužuje aktualno mjesto na tablici - rekao je Ivković.

Serderova nema jer je Rusija zatvorila granice zbog pandemije korona virusa i pitanje je kad će ih otvoriti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Izvori iz kluba kažu nam da se Serderov ne planira ni vraćati u Hrvatsku jer mu za nekoliko dana istječe ugovor, a navodno već ima dogovoren angažman u Rusiji. Imao je neke kontakte i s Osijekom, ali se taj transfer nije realizirao. Priča se da će Serderov u neki od klubova iz vrha elitnog ranga ruskog nogometa.

Pripremne utakmice:

Rijeka - Inter 4-1

Dinamo - Inter 4-1

Došli: Trener Tomislav Ivković

Otišli: Trener Željko Petrović, Serder Serderov (Istek ugovora)



Varaždin:

Turbulentna je ovo sezona za novopečenog prvoligaša. Treći trener je na kormilu kluba u premijernoj prvoligaškoj sezoni, a stigao je iz redova rivala u borbi za ostanak. Samir Toplak na čelu je kluba iz svojeg grada i pokušat će s Varaždinom izboriti ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa. No, krenimo redom.

Nakon što su u osam prvenstvenih kola na startu osvojili tri boda, na domaćem su terenu iznenađujuće slavili protiv Dinama (1-0). Bila je to jedina Perkovićeva pobjeda prije nego što je otišao iz kluba, a njegov nasljednik Luka Bonačić također je imao samo jednu pobjedu. I to u premijernom nastupu protiv Istre (1-0) na domaćem terenu. Zatim je izgubio od Toplakovog Intera da bi ga mjesta na klupi koštao poraz protiv momčadi koju je pobijedio u debiju - Istre (1-0).

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Znali su u Varaždinu da je krajnje vrijeme za bijeg s začelja ljestvice te su povukli krucijalan potez - na klupu su doveli kneginečkog stručnjaka Samira Toplaka koji svakako zna kako ostaviti momčad u 1. HNL. U pet utakmica na klupi Varaždina osvojio je pet bodova te sad ima 17 bodova kao i Inter dok Istra na osmom mjestu ima 19 bodova. No, i jedni i drugi do kraja sezone moraju doći u Varaždin.

- Moram reći da je ova stanka za nekoga tko je u klub došao na brzinu kao 'padobranac' poput mene, dobro došla. Bolje sam upoznao igrače i dobro smo radili na ovim mini pripremama. Isprofiliralo se 15-16 ozbiljnih imena koji konkuriraju za prvi sastav. Cilj je osmo mjesto i borit ćemo se za to. Ne ovisimo o drugima i ići ćemo pokazati da zaslužujemo ostati u prvoj ligi - objasnio je Toplak i osvrnuo se na nastavak prvenstva:

- Otvaranje je teško (Dinamo i Rijeka kod kuće, Hajduk u gostima), ali idemo pokazati zube. Svi smo imali stanku tako da je sve moguće, Dinamo ima veliku prednost, svi se mi još tražimo - probat ćemo se nadmetati. No, ipak imamo utakmice s direktnim konkurentima te tu moramo pokazati da zaslužujemo to osmo mjesto. Na pripremnim utakmicama protiv Lokomotive izgledali smo jako dobro, vidio se veliki pomak. Ali još uvijek nije to to, ima mjesta za napredak - jasan je strateg Varaždina.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Novopečeni prvoligaš je u pripremnim susretima jednom pobijedio (4-3) i jednom izgubio od Lokomotive (2-1), a čeka ih još pripremna utakmica protiv Gorice prije nego što u prvom susretu post korona sezone na domaćem terenu dočekaju Dinamo.

Bivši kapetan Dario Jertec (34) ipak nije riješio sve papire iz Australije te je još uvijek 'na čekanju', dok je iz kluba otišao Duje Ninčević (23). Nešto prije pauze u klub je došao kolumbijski napadač Jorge Obregon (23) koji će morati pomoći iskusnom Leonu Benku (36) u napadu. Imali su Varaždinci u rosteru i Vitalija Lisakoviča (22) koji se vratio u Šahtjor iz Soligorska.

Nije s njim zadovoljan bio tadašnji trener Luka Bonačić koji ga nije mogao uklopiti u momčad, a kako javljaju ruski mediji za ovog se bjeloruskog reprezentativca sad raspituju Ural i moskovski CSKA.

Pripremne utakmice:

Lokomotiva - Varaždin 3-4

Lokomotiva - Varaždin 2-1



Došli: ? Dario Jertec (Western United, papiri još nisu riješeni)

Otišli: Duje Ninčević (Raskid ugovora)