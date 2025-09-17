Obavijesti

Sport

Komentari 0
DRUGO KOLO

Novi poraz Zagreba u Ligi prvaka! Izludio ih Alilović

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Novi poraz Zagreba u Ligi prvaka! Izludio ih Alilović
Zagreb i Trogir sastali se u 1. kolu Paket24 Premijer lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zagreb je gubio cijelu utakmicu i po nekoliko golova razlike. Golom Kavčiča Zagreb se u 52. minuti napokon primaknuo na samo gol zaostatka (24-23), no snage za potpuni preokret ipak nije bilo

Rukometaši Zagreba u susretu su 2. kola skupine B Lige prvaka petrpjeli drugi poraz izgubivši na gostovanju kod Wisle u Plocku sa 27-30 (13-17).

Igor Bjelavski je sa sedam golova predvodio Zagreb, dok je Mitja Janc sa šest golova bio najefikasniji kod Wisle za koju je Lovro Mihić zabio pet pogodaka. Sjajnu utakmicu odigrao je bivši hrvatski reprezentativac Mirko Alilović koji je na golu Wisle imao deset obrana. 

Zagreb: Paket24 Premijer liga, 6. kolo, RK Zagreb - RK Rudar
Zagreb: Paket24 Premijer liga, 6. kolo, RK Zagreb - RK Rudar | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski je prvak loše otvorio utakmicu, prvenstveno u obrani te je nakon 20-ak minuta igre bilo velikih 13-7 za Wislu te se činilo kako će Zagreb pretrpjeti težak poraz. Ipak, s tri uzastopna gola Zagreb se uspio primaknuti te na poluvrijeme otići s četiri gola zaostatka.

Mnogo boljim ulaskom u drugo poluvrijeme Zagreb je dodatno smanjio zaostatak, stigao na dva gola minusa, ali kod 17-15 je propustio dva napada, a onda i još po jedan kod 18-16 i 19-17 kojima bi se u potpunosti vratio u igru. Wisla se u 43. minuti opet odvojila na osjetnu prednost od pet golova (22-17), ali niti tada Zagreb nije odustao.

Golom Kavčiča Zagreb se u 52. minuti napokon primaknuo na samo gol zaostatka (24-23), no snage za potpuni preokret ipak nije bilo.

Za osam dana Zagreb će odigrati svoju prvu domaću utakmicu ove sezone i to protiv Barcelone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas opet se našao u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025