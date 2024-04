Novi pothvat Dine Levačić: Želi preplivati '104 Dalmatinca'

Preplivavanjem oko hridi Ježinac proslavljena splitska plivačica Dina Levačić započela je novi projekt sportsko-humanitarnog karaktera nazvan "104 Dalmatinca", u sklopu kojeg će plivati oko 104 otoka, otočića i hridi u četiri dalmatinske županije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:13 Split: Dina Levačić predstavila svoj novi projekt "104 Dalmatinca", plivat će oko 104 dalmatinska otoka | Video: 24sata/pixsell

- Tri su cilja, prvi je samo plivanje, promocija Dalmacije i Hrvatske kao turističkih destinacija, pogotovo jer je daljinsko plivanje jedan od najbrže rastućih sportova zbog kojeg stranci sve više dolaze u Hrvatsku. Drugi cilj je osvještavanje ljudi o potrebi očuvanja otoka i mora čistima, a treći cilj je humanitarni, svi koji žele će moći "kupiti otok" a ta će donacija ići za potrebe udruga i neprofitnih organizacija koje provode projekte na dalmatinskim otocima – pojasnila je Dina i dodala:

Plivanja su razna, od onih najmanjih, svega 50-ak metara, do Svetog Klementa, odnosno Palmižane koje će biti dugo oko 16 kilometara. Ukupno se radi o oko 160 kilometara plivanja, dakle nije mi bio cilj ići na ekstra duga preplivavanja, ovo je neka posve druga priča, a najveći izazov je organizacijski, kako doći do svakoga otoka i sve što ide s tim. Najzahtjevniji su naravno pučinski otoci Palagruža, Jabuka... trebat će čekati idealan dan da ne bude opasnosti za mene i posadu broda koji me prati.

Split: Dina Levačić predstavila svoj novi projekt "104 Dalmatinca", plivat će oko 104 dalmatinska otoka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dina je u projekt krenula iz Splita, a zadnje preplivavanje bit će također splitski otočić Škoj ispred sjeverne strane Marjana. Cijeli projekt bi trebao biti završen u studenom.

- Točan raspored se ne zna jer će zavisiti o vremenu, znam samo da ću plivati kroz svibanj i lipanj, a onda nakon pauze opet u rujnu i listopadu i nadam se da ću do sredine studenoga kompletirati cijeli projekt. Zbog mojih privatnih obaveza i gužve na moru neće se plivati u srpnju i kolovozu. Zadnji bi trebao biti Školjić ispred Lučice u Spinutu, da se projekt započne i završi u Splitu.

Split: Dina Levačić predstavila svoj novi projekt "104 Dalmatinca", plivat će oko 104 dalmatinska otoka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

More je bilo hladno, petnaestak stupnjeva, ali Dini to nije smetalo. Spremno je uskočila u pratnji Domagoja Jakopovića Ribafisha i nekoliko prijatelja koji su inače uz nju.

- Vrijeme je idealno, nema valova, nema kiše..., ha, ha, ha... a u ovih 180 metara se ne bi stigla smrznuti ni da je puno hladnije – kazala je Dina nakon desetak minuta koliko joj je trebalo da opliva hrid Ježinac.

Nažalost, još uvijek nije uspjela zatvoriti financijsku stranu cijelog projekta.

- Sa sponzorima je uvijek povuci - potegni, nismo još pokrili sve, čak ni najosnovnije, gorivo za brod koji nas vozi, troškova smještaja na dužim relacijama... Ali nije to ništa novo, navikli smo da je tako pa ako netko može pomoći bila bih mu zahvalna – zaključila je Dina.

Split: Dina Levačić predstavila svoj novi projekt "104 Dalmatinca", plivat će oko 104 dalmatinska otoka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL