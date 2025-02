Novi pothvati Levačić, plivat će i s Alcatraza i s Golog otoka: 'Ne trebam zaštitu od morskih pasa'

Dina Levačić (28) kreće u novi pothvat, u Australiji je u sljedećih mjesec dana očekuju dva preplivavanja, najprije kanal Rottnest, dvadesetak kilometara dugo plivanja od plaže Cottesloe do otoka Rottnest, što je jedno od najpoznatijih plivačkih događanja u daljinskom plivanju u svijetu, poznato po jakim strujama i nepredvidivim oceanskim uvjetima.

Potom će plivati i Derwent River Swim, dug 34 km niz rijeku Derwent u Tasmaniji, rijeku s promjenjivim temperaturama i brzinama toka, što ga čini jednim od najtežih maratonskih plivanja u Australiji. Uoči puta u Australiju Dina je otkrila detalje maratona i što sve planira u ovoj sezoni.

POGLEDAJTE VIDEO: Izjave Dine Levačić

Pokretanje videa... 00:49 Dina Levačić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Rottnest kanal je specifičan po tome što neću plivati sama, to je organizirani događaj gdje više od 2500 natjecatelja pliva u istom trenutku, neki samostalno, neki u štafetama... To je jedno od legendarnih plivanja u Australiji i svijetu, tko god pliva u Australiji barem jednom u životu to želi isplivati. Kažu da je nakon plivanja odlična zabava na otoku na kojoj vrijedi sudjelovati - kaže Levačić.

Nakon Rottnesta Dina seli u Tasmaniju i pliva niz rijeku Derwent.

- Rijeka je specifična, plivala sam do sada uglavnom u moru, a ovdje se plima i oseka mijenjaju, čak se mijenja i temperatura vode za par stupnjeva... Ta dva preplivavanja su dio trostruke australske krune, koju planiram kompletirati maratonom uz obale Sydneya.

Foto: privatna arhiva

Preplivavanje s otoka Rottnesta je dio jednog većeg projekta koji se zove "trostruki bijeg", a kojeg Dina planira kompletirati u 2025. godini.

- Triple escape ili trostruki bijeg je projekt plivanja s otoka na kojima su bili zatvori. Već sam plivala s otoka Robben, na kojem je bila kaznionica u kojoj je bio zatvoren Nelson Mandella, a nakon Rottnesta u listopadu me čeka i preplivavanje s otoka Alcatraz na kojem se nalazio valjda najpoznatiji zatvor na svijetu. S obzirom na to da su u Hrvatskoj Goli otok i Sveti Grgur, na kojima su se također nalazili zatvori, vjerojatno ću i njih kompletirati ovoga ljeta - kaže Dina i otkriva kako je taj trend pokrenuo jedan francuski plivač koji je prošlog ljeta plivao s Golog otoka do kopna i do sada je kompletirao više od 20 "plivačkih bjegova" s otoka na kojima su bili zatvori.

Uvjeti u Australiji neće biti tako drastični, ali svakako će biti izazovni.

- Rottnest je na otvorenom oceanu i očekuju se uobičajeni oceanski uvjeti, valovi, struje, lani je bilo jako ružno vrijeme, pogotovo u popodnevnim satima pa je start dosta rano ujutro, a traje oko šest sati. Posebnost je što je u istom trenutku u moru mnogo plivača, pa treba pronaći najbolju rutu i ritam plivanja, kao i da nema uobičajene pratnje brodovima, pa će me ovoga puta pratiti otac kajakom.

Foto: privatna arhiva

- Što se tiče plivanja u rijeci, što za mene nije uobičajeno okruženje, posebnost je u tome što se dosta izmjenjuju plima i oseka i što će trebati paziti na veliku promjenu temperature vode tijekom plivanja. Nemoguće je predvidjeti i trajanje, računam između osam i 12 sati, pa kako ispadne...

Uoči svakog preplivavanja Dina se posebno priprema ne samo za uvjete plivanja, nego i za opasnosti koje vrebaju. Ovoga puta ne bi trebalo biti ni morskih pasa, ni krokodila, ni "tasmanijskih nemani", kako se netko od kolega našalio:

- Mama se raspitala trebamo li nabaviti "shark shield" to je poseban sustav koji emitira elektromagnetsko polje i odbija morske pse, ali neće biti potreban. Tolika je količina brodova i plivača da ta buka odbija morske pse, kojih u tom dijelu svijeta ima, ali nikad nije zabilježen napad na plivača niti je bilo tko bio ugrožen. Ovoga puta nema opasnosti od životinjskog svijeta, ni od morskih pasa, ni od krokodila, meduza, morskih lavova, pingvina..., ali ima od sunca! U Južnoj Africi sam naivno mislila da sunce nije problem pa sam izgorjela kao rak, a u Australiji su uvjeti još opasniji. Temperatura zraka nije visoka, 30-32 stupnja Celzijusa, što je podnošljivo, ali UV indeks je 12, što znači da je u pitanju ekstremno opasno vrijeme, pogotovo za mene koja dolazim iz zime, potpuno bijela... Zbog toga ću se morati mazati s posebnim kremama s visokim zaštitnim faktorima...

Foto: HGSS/Facebook

Dina će u Australiji provesti oko mjesec dana, 22. veljače planirano je preplivavanje u oceanu, početkom ožujka u rijeci, zavisi o vremenskim uvjetima, a povratak u Split 12. ožujka.

- Kao i obično, financije su najveći izazov. Nasreću, nastavila sam suradnju sa starim i dobila neke nove sponzore, pomaže i lokalna zajednica, a pomogli su i naši iseljenici iz Australije koji će biti pri ruci za sve što neplanirano iskrsne. U Perthu su povodom Dana žena u Hrvatskoj kući organizirali i druženje na kojem će uz mene biti i dvije australske plivačice, bivše Olimpijke naših korijena, tako da ćemo se i družiti. Lijepo je znati da i na kraj svijeta imate nekoga na koga možete računati.

Uz plivanje i redoviti posao Dina na Medicinskom fakultetu u Splitu pokušava završiti i doktorat na temu Zdravlje i psihološki aspekti maratonskog plivanja, a završila je i opću planinarsku školu:

- To je dio priprema za budućnost, nikad se ne zna što sve meni može pasti na pamet - zaključila je Dina Levačić.