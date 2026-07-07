Novi potres u Osijeku! Legendu prozvali da radi protiv kluba, dobio je opomenu pred otkaz...

Posljednje su godine mučne za navijače Osijeka, a dodatno zabrinjava što ni oni optimističniji više ne vide brz izlaz iz trenutačne krize. "Bijelo-plavi" iz sezone u sezonu izgledaju sve slabije, unatoč tome što su prije nekoliko mjeseci povučeni ozbiljni potezi i promijenjeno gotovo sve što se moglo u klupskom sustavu, od kadra na travnjaku do ljudi u uredima. Atmosfera na Opus Areni daleko je od željene, a nervoza zbog rezultata sada se očito prelijeva i na ljude koji godinama utjelovljuju klub.

Da tenzije u Osijeku nisu popustile, pokazao je događaj koji je u utorak odjeknuo među navijačima. Legendarni glasnogovornik kluba Mario Mihić dobio je opomenu pred otkaz od predsjednice Alexandre Vegh, kako piše Gradimir Đukarić u Sportskim novostima.

Osijek: Konferencija NK Osijek o utakmici s Vukovarom | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Mihić je u klubu proveo 26 godina, nije propuštao utakmice "bijelo-plavih" i prošao je brojne promjene u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi, a njegov se profesionalni i osobni integritet dosad nije dovodio u pitanje. Upravo zato je vijest o mogućem odlasku čovjeka koji je godinama bio prepoznatljivo lice Osijeka dodatno pojačala dojam da klub prolazi kroz jednu od težih epizoda u novijoj povijesti.

Sve se promijenilo nakon što je predsjednica Mihića optužila da "radi protiv klupskih interesa". Prema istom izvoru, Vegh je reagirala jer je glasnogovornik objavio rezultat prijateljske utakmice u kojoj je Osijek izgubio čak 4-0 od mađarskog Paksija, iako je riječ o informaciji koja spada u opis njegovog posla.

Osijek: Federico Bessone novi je trener NK Osijeka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Činjenica da se objava rezultata pripremnog susreta tumači kao udar na klub dodatno govori o razini nervoze i osjetljivosti na kritiku, posebno nakon loših proljetnih rezultata i razočaranih očekivanja oko iskoraka u domaćem prvenstvu.

Sportske novosti navode kako su pokušale kontaktirati Mihića, ali prvi put do sada nisu dobile odgovor na telefonski poziv, što samo pojačava dojam da se iza kulisa odvija ozbiljan sukob. Za navijače koji su u njemu godinama gledali jedan od simbola Osijeka, opomena pred otkaz nije tek interna kadrovska odluka, nego još jedan znak da se klub nalazi u razdoblju u kojemu malo toga funkcionira onako kako bi trebalo.