Novi preokret sa suđenja za smrt Maradone. Uhitili su njegovog tjelohranitelja...

Julio Cesar Coria, bivši tjelohranitelj nogometne legende Diega Maradone, uhićen je u utorak pod optužbom za davanje lažnog iskaza i prikrivanje informacija tijekom svjedočenja na suđenju medicinskom timu zaduženom za brigu o slavnom Argentincu prije njegove smrti.

Ovaj dramatičan preokret dogodio se tijekom procesa protiv sedmero zdravstvenih djelatnika optuženih za nemar koji je doveo do Maradonine smrti 25. studenog 2020. godine.

Dramatičan preokret u sudnici

Na zahtjev tužiteljstva, kazneni sud u San Isidru, predgrađu Buenos Airesa, naložio je istragu protiv Corije zbog lažnog svjedočenja. Coria je odmah uhićen i zadržan u pritvoru. On je bio jedna od osoba prisutnih u kući u Tigreu, blizu Buenos Airesa, gdje je Maradona preminuo od zatajenja srca, te je bio među onima koji su ga pokušali reanimirati, uključujući i davanje umjetnog disanja "usta na usta".

Coria (48) je radio za Maradonu pet godina i pozvan je kao ključni svjedok zbog svoje bliskosti s nogometnom ikonom. Međutim, njegovo svjedočenje brzo je dovedeno u pitanje kada ga je tužitelj Patricio Ferrari suočio s ozbiljnim proturječnostima. Nakon kratke stanke, suci su naložili njegovo trenutačno uhićenje, nakon čega je viđen kako ga policijskim automobilom, s lisicama na rukama, odvode sa suda.

Optužbe za laž i prikrivanje odnosa

Glavna točka sporenja u Corijinom iskazu odnosila se na njegovu komunikaciju i odnos s neurokirurgom Leopoldom Luqueom, jednim od glavnih optuženika i Maradoninim osobnim liječnikom u posljednje četiri godine njegova života. Coria je pod prisegom tvrdio da nije razgovarao s Luqueom prije Maradonine smrti te da nisu bili prijatelji.

Tužitelj Ferrari osporio je te tvrdnje, prezentirajući dokaze koji upućuju na suprotno.

- Postoje bezbrojne poruke između Luquea i Corije koje pokazuju srdačan, gotovo prijateljski odnos, a svjedok je negirao bilo kakav razgovor - izjavio je Ferrari.

Prema izvješćima, WhatsApp poruke otkrile su da su njih dvojica razgovarali o Maradoninom zdravstvenom stanju, pa čak i dogovarali roštilj, što sugerira znatno prisniji odnos nego što je Coria priznao.

Nedosljednosti oko reanimacije

Dodatne sumnje izazvale su nedosljednosti u Corijinom opisu događaja na dan Maradonine smrti. U utorak je na sudu izjavio da je, ušavši u Maradoninu sobu, vidio medicinsku sestru Giselu Madrid i psihijatricu Agustinu Cosachov (obje optužene) kako provode kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR), dodavši da je Cosachov neko vrijeme davala umjetno disanje "usta na usta". Međutim, tužiteljstvo tvrdi da Coria u svojoj prvotnoj izjavi istražiteljima nije spomenuo da je Cosachov uopće pokušala reanimaciju, što predstavlja značajnu promjenu iskaza.

Suđenje medicinskom timu i optužbe za ubojstvo

Coria je uhićen u kontekstu šireg suđenja koje je započelo 11. ožujka i očekuje se da će trajati do ljeta. Sedmero zdravstvenih djelatnika – neurokirurg Leopoldo Luque, psihijatrica Agustina Cosachov, psiholog Carlos Diaz, liječnica Nancy Forlini, koordinator medicinskih sestara Mariano Perroni te medicinske sestre Ricardo Almiron i Pedro Di Spagno – optuženi su za teško ubojstvo s mogućom namjerom (homicidio con dolo eventual). Osmoj optuženoj, medicinskoj sestri Giselli Dahiani Madrid, sudit će se odvojeno kasnije ove godine.

Prema argentinskom zakonu, za ovu vrstu optužbe predviđena je kazna zatvora od 8 do 25 godina. Slučaj je prvotno tretiran kao ubojstvo iz nehaja, ali je prekvalificiran nakon što je stručno medicinsko vijeće zaključilo da je Maradonin medicinski tim djelovao "neadekvatno, manjkavo i nesmotreno". Da bi bili osuđeni, sud mora utvrditi da su optuženi bili svjesni da njihovi postupci ili propusti mogu dovesti do smrti pacijenta, ali nisu učinili ništa da to spriječe. Tužitelj Ferrari opisao je uvjete u kojima je Maradona proveo posljednje dane kao "Kuću užasa", tvrdeći da prostor nije bio primjeren za njegu kakva mu je bila potrebna nakon operacije moždanog hematoma nekoliko tjedana prije smrti.

Svjedočenje kćeri Jane

Istog dana kada je Coria uhićen, svjedočila je i Maradonina 28-godišnja kći Jana. Ona je potvrdila da su njezine polusestre Dalma i Gianinna željele da njihov otac bude smješten u specijaliziranu kliniku nakon operacije, ali da su se tome protivili dr. Luque i, prema njezinom svjedočenju, upravo tjelohranitelj Coria, zagovarajući "kućno liječenje".

Uhićenje Julija Cesara Corije predstavlja značajan novi element u kompleksnom i emotivnom suđenju koje pokušava rasvijetliti okolnosti smrti jednog od najvećih nogometaša svih vremena. Dok se proces nastavlja, javnost i obitelj Diega Maradone iščekuju odgovore i pravdu za legendarnog "El Pibea".