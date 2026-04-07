Sindikat radnika na SoFi stadionu prijeti štrajkom zbog nadzora i prisutnosti ICE-a tijekom SP-a! Tvrde da bi ICE mogao ugroziti sigurnost radnika i gostiju te traže od Fife da ih zaštiti
Novi problemi na stadionu uoči SP-a! Radnici prijete štrajkom
Sindikat kuhara, konobara i barmena koji rade na SoFi stadionu u Inglewoodu pored Los Angelesa, a koji broji 2000 članova, zaprijetio je štrajkom ako mu Fifa ne zajamči kako će se predstavnici američke Imigracijske i carinske provedbe (ICE) držati podalje od njega tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva.
Predstavnici sindikata nazvanog Local 11 podnijeli su tri glavna zahtjeva prema Fifi i vlasniku stadiona Kroenke Sports & Entertainmentu, a to su javna predanost tomu da se ICE neće miješati u SP, zaštitu poslova i radnih uvjeta članova sindikata te podržavanje prihvatljivog smještaja za radnike.
Vršitelj dužnosti ravnatelja Ministarstva domovinske sigurnosti Todd Lyons izjavio je ranije kako će ICE igrati "ključnu ulogu" na SP-u, što su u sindikatu ocijenili kao napad na sigurnost kako njih tako i gostiju.
- Fifa i njezini korporativni sponzori zaradit će milijarde od utakmica u Los Angelesu bez da uopće i priznaju rad onih koji će čitav taj događaj uopće omogućiti, kazao je dopredsjednik Local 11 Kurt Petersen.
