Novi problemi uoči Rumunjske: Na ovakav način Cluj neće pasti, srećom vratio se Bruno Petković

Sandro Kulenović niti u 18. službenom nastupu nije zabio prvi gol za Dinamo, dok je Lirim Kastrati u drugoj utakmici za 'modre' zaradio crveni karton. Zagrepčani su slavili zbog jako naivnog penala...

<p><strong>Dinamo </strong>je sretno i spretno slavio (1-0) u Puli. Imali su domaći nogometaši više prilika, čak i igrača više (isključen <strong>Kastrati</strong>), a onda im je presudio - <strong>Bruno Petković</strong>. Najbolji igrač Dinama 'navukao' je <strong>Rafu Paeza </strong>na prilično naivan penal, pa sam s bijele točke zabio za pobjedu 'modrih'.</p><p>Zagrepčani su se nakon 34 dana vratili na Aldo Drosinu, na stadion na kojem su im Puljani u pretposljednjem kolu prošle sezone očitali pravu nogometnu lekciju. Zoran Mamić sada nije imao na raspolaganju Zagorca, Dilavera, Leovca, Kadziora i Gavranovića, a 'out' mu je bio i mladi Gvardiol.</p><p>Ipak, u momčadi se od prve minute vratio Arijan Ademi, dok je na klupi bio i Bruno Petković. A povratak najboljeg napadača, samo nekoliko dana uoči Cluja, i najbolja je vijest za sve navijače Dinama. To se pokazalo i sada u Puli, kada je isključen Kastrati, kada Dinamo nije imao nikakve odgovore za čvrstu obranu domaćina, Zagrepčanima je baš on osigurao nove bodove.</p><p>Sandro Kulenović još je jednom dobio priliku od prve minute, ali niti u 18 službenom nastupu za 'modre' nije zabio. A pritisak raste, svi nestrpljivo čekaju prvijenac mladog napadača, gol koji bi skinuo veliki 'teret' s njegovih leđa. Sandro Kulenović jednostavno mora 'proraditi', ovakvih prilika (od prve minute) ove godine možda i neće biti tako puno, vraća se Petković, a u 1. kolu protiv Lokomotive su zabili i Andrić i Gavranović.</p><p>Na lijevom boku opet se neočekivano našao Damjan <strong>Daničić </strong>koji je u igri prema naprijed pokazao 'finu lijevu nogu', ali i imao dosta obrambenih problema. Baš preko te njegove lijeve strane Puljani su najviše prijetili u prvom dijelu, <strong>Guzina </strong>je prvo pogodio vratnicu, u nastavku iste akcije glavom s tri metra i promašio cijela vrata.</p><p>Istina, imao je Dinamo u prvom dijelu nekih zanimljivih akcija u kojima nisu dobro reagirali <strong>Kulenović</strong> i <strong>Kastrati</strong>, ali 'modri' su sve do sredine drugog dijela u Puli bili bez udarca u okvir domaćeg gola. A to je, s obzirom na igračku kvalitetu, pa i stanje u pulskoj momčadi ipak nedopustivo. Dinamo je još jednom u Puli pokazao - premalo...</p><p>Dapače, Puljanima je u završnici utakmice poništen pogodak, sudac Bel u toj je akciji signalizirao povlačenje na Ademiju poslije jednog zračnog duela. Mogao je osječki sudac i pustiti akciju do kraja, pa putem VAR-a provjeriti je li tu sve bilo čisto. Puljani su se bunili, ali ni to im na kraju nije pomoglo. Istra je večeras zaslužila više...</p><p>Zagrepčani 'utakmicu sezone' čekaju već u srijedu, tada će nogometaši <strong>Zorana Mamića </strong>put Rumunjske. A za prolaz rumunjskog prvaka, Dinamo će morati biti (barem) za pet koplja bolji nego u Puli. Uostalom, Cluj je prošle sezone u Europskoj ligi zamalo izbacio i Sevillu. </p>