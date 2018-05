Novi problemi za Kopića, otišli su mu svi kondicijski treneri...

Veliki odjek unutar zidova Poljuda imao je naš jučerašnji tekst o problemima unutar Kopićevog stožera, koji su eskalirali pred sam kraj sezone, a vezani su uz loše odnose s igračima te nevjerojatnom serijom gluposti koje su zaustavile Hajduk u utrci za oba trofeja.

- Otkud je procurila informacija? Tko je dojavio novinarima? Zašto je objavljeno sad kad je sezona gotova? Je li ovo udar na Kopića i zašto? – pitali su se oni koji su se osjetili prozvanima, u ostali bez odgovora. Umjesto da riješe problem, oni se i dalje bave istragom tko ga je otkrio!?

Podsjetimo, jučer smo objavili kako su se igrači pobunili protiv pojedinih osoba iz stožera, koje je Kopić štitio, pa je i sam upao u problem. Konkretno, riječ je o psihologu, nutricionistkinji i treneru kome je povjerio brigu o tjelesnoj spremi i oporavku igrača, koji su svojim radom i ponašanjem izazvali pobunu unutar momčadi i stožera. Umjesto da momčad raste iz kola u kolo, da igra sve bolje, igrači su se mučili s gotovo identičnim ozljedama, probavnim smetnjama, dehidracijom te dodatnim pritiskom...

Za sve navedeno trener Željko Kopić je nesporno znao, ali je unatoč prosvjedima igrača čvrsto stao iza svojih suradnika, što igrači nisu dobro prihvatili, i malo po malo sve se urušilo. Najprije odnosi, potom i povjerenje, igra..., na koncu i rezultat.

A što će se događati dalje, teško je predvidjeti. Hoće li Kopić i dalje inzistirati na ostanku nutricionistkinje, psihologa i svog pomoćnika u stožeru, može nam otkriti jedino on sam, no Kopić se za sada ne oglašava. Izabrao je šutnju, umjesto da izađe pred javnost i kaže što ima reći na ovu temu, jer prije ili kasnije to će se ipak morati dogoditi.

Kopić bi se na poslu trebao pojaviti u ponedjeljak, i odmah po dolasku zateći prvi problem, od tri kondicijska trenera koja su mu prošle zime pripremala momčad u Beleku, nijedan neće biti u stožeru na skorim ljetnim pripremama.

Luigi Febbrari je otišao još u veljači jer se nije mogao pomiriti s onim što se događa, a iako je riječ o iskusnom stručnjaku koji je radio u puno sredina u Italiji i od koga su svi mogli puno naučiti, nitko ga nije ništa pitao. Odlazi i Ivo Katušić koji također nije bio zadovoljan suradnjom s kolegama u stožeru te pogotovo brojem ozlijeđenih igrača, dok je Jakov Previšić zamrznuo svoj status do kraja kolovoza, te će tek odlučiti hoće li i u kavom obliku nastaviti raditi u Hajduku.

Uoči priprema Kopić je dakle ostao samo na dugogodišnjem suradniku Zlatku Bašiću, čija specijalnost i nije kondicijska priprema, iako mu Kopić već dugi niz godina povjerava taj dio posla. Prazna mjesta bi trebala navodno popuniti dva mlada kondicijska trenera koji su ranije radili u RNK Splitu. No ni to još uvijek nije posve sigurno i potvrđeno...